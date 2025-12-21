Quan niệm 'không sạc điện thoại qua đêm' đã lỗi thời?

Những lời cảnh báo về hậu quả sạc điện thoại qua đêm như pin nhanh chai, nguy cơ cháy nổ hay hư hỏng thiết bị từng được nhắc đi nhắc lại trong suốt nhiều năm. Điều này khiến thói quen rút sạc ngay khi pin đầy trở thành "luật bất thành văn".

Việc sạc pin điện thoại qua đêm ngày nay đã không còn là vấn đề quá quan trọng ẢNH: Chụp màn hình PCMAG

Công bằng mà nói, những lo ngại này không hoàn toàn vô căn cứ. Ở giai đoạn đầu của thế giới smartphone, pin lithium-ion và hệ thống sạc còn khá thô sơ. Mạch quản lý năng lượng đơn giản, khả năng theo dõi nhiệt độ hạn chế, trong khi các bộ sạc giá rẻ, kém chất lượng lại tràn lan trên thị trường. Khi điện thoại đạt 100%, việc tiếp tục cắm sạc có thể khiến pin sinh nhiệt, đẩy nhanh quá trình xuống cấp, thậm chí gây phồng pin hoặc mất an toàn.

Vì vậy, lời khuyên "không sạc điện thoại qua đêm" từng rất hợp lý, đặc biệt nếu người dùng sử dụng phụ kiện của bên thứ ba không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, ngày nay mọi thứ đã thay đổi đáng kể.

Điện thoại hiện đại không còn 'sạc quá mức'

Khác với suy nghĩ phổ biến, smartphone ngày nay không liên tục bị nạp điện khi đã đạt mức 100%. Khi pin đầy, hệ thống quản lý năng lượng bên trong thiết bị sẽ tự động ngắt hoặc giảm dòng sạc xuống mức tối thiểu. Lúc này, điện thoại chỉ tiêu thụ một lượng điện rất nhỏ để duy trì mức pin ổn định thay vì liên tục "sạc - xả" như nhiều người vẫn lo ngại.

Quan trọng hơn, việc sạc pin giờ đây không chỉ phụ thuộc vào phần cứng, bởi phần mềm đóng vai trò lớn trong việc bảo vệ pin, với các công nghệ sạc thích ứng ngày càng phổ biến. Nhiều mẫu điện thoại có thể học thói quen sử dụng của người dùng, trì hoãn việc sạc lên 100% cho đến gần thời điểm họ thức dậy. Một số hãng còn cho phép giới hạn mức sạc tối đa ở 80% hoặc 85% để kéo dài tuổi thọ pin.

Bộ sạc và tiêu chuẩn sạc an toàn hơn

Không chỉ điện thoại, các bộ sạc hiện đại cũng được thiết kế với tiêu chuẩn cao hơn trước rất nhiều. Những sản phẩm đến từ các thương hiệu uy tín thường tích hợp nhiều lớp bảo vệ, từ chống quá dòng, quá áp đến kiểm soát nhiệt độ. Cùng với đó, chuẩn USB-C và USB Power Delivery yêu cầu quá trình "đàm phán" giữa bộ sạc và thiết bị trước khi truyền điện giúp hạn chế rủi ro nếu nguồn điện không ổn định.

Phần lớn các sự cố sạc qua đêm được nhắc đến hiện nay thường liên quan đến dây cáp hỏng, bộ sạc giả, hoặc hệ thống điện gia đình không đảm bảo an toàn thay vì xuất phát từ bản thân điện thoại.

Dù vậy, vẫn có một điểm mà người dùng không nên chủ quan: nhiệt độ. Pin lithium-ion rất nhạy cảm với nhiệt, đặc biệt trong quá trình sạc. Việc để điện thoại dưới gối, chăn, trong ốp quá dày hoặc trên bề mặt mềm như nệm có thể khiến nhiệt bị giữ lại, làm pin nhanh xuống cấp hơn và tiềm ẩn rủi ro.

Các smartphone hiện đại có thể tự giảm tốc độ sạc hoặc tạm dừng khi nhiệt độ tăng cao, nhưng thói quen sạc ở nơi thoáng khí và tránh môi trường nóng vẫn luôn được khuyến nghị.

Kết quả là, với đa số người dùng hiện nay, việc sạc pin điện thoại qua đêm là hoàn toàn có thể. Smartphone hiện đại được thiết kế để xử lý việc sạc qua đêm một cách an toàn nhờ sự kết hợp của phần cứng, phần mềm quản lý pin và các tiêu chuẩn sạc tiên tiến. Chỉ cần sử dụng bộ sạc chất lượng, tránh quá nhiệt và bật các tính năng sạc tối ưu khi có sẵn, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm cắm sạc điện thoại trước khi đi ngủ.