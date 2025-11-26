Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Lý do pin điện thoại tụt nhanh khi trời lạnh

Kiến Văn
Kiến Văn
26/11/2025 07:25 GMT+7

Nhiều người dùng điện thoại nhận thấy pin của họ thường không kéo dài lâu trong những tháng mùa đông hoặc khi thời tiết lạnh.

Điều này không phải do sự ngẫu nhiên mà bắt nguồn từ thực tế, khi pin điện thoại bị ảnh hưởng đáng kể bởi nhiệt độ do chủ yếu là pin lithium-ion.

Lý do pin điện thoại 'tụt nhanh chóng mặt' khi trời lạnh - Ảnh 1.

Thiết kế công nghệ pin hiện tại 'dị ứng' với thời tiết lạnh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nguyên lý hoạt động của pin lithium-ion liên quan đến việc truyền ion giữa các điện cực. Khi sạc, các ion lithium di chuyển từ cực âm sang cực dương và ngược lại khi xả. Nhưng khi thời tiết lạnh, chuyển động của các ion này bị cản trở, dẫn đến việc chúng không thể tương tác hiệu quả với các điện cực. Kết quả là pin không thể tạo ra đủ dòng điện khiến thiết bị nhanh chóng cạn kiệt năng lượng.

Theo các chuyên gia, nhiệt độ lý tưởng để pin lithium-ion hoạt động hiệu quả nằm trong khoảng từ 19 đến 25 độ C khi xả, và từ 0 đến 45 độ C khi sạc. Việc sạc pin ở nhiệt độ dưới 0 độ C có thể gây hư hỏng cho pin.

Cách kéo dài pin điện thoại khi trời lạnh

Mặc dù công nghệ pin mới có thể được phát triển trong tương lai, nhưng người dùng hiện tại cần chú ý đến cách bảo quản pin trong thời tiết lạnh. Một trong những cách hiệu quả nhất là giữ pin ấm. Khi ra ngoài, hãy để điện thoại trong áo khoác hoặc túi ấm. Sử dụng túi sưởi ấm cầm tay cũng là một lựa chọn tốt. Đồng thời, người dùng nên bật chế độ tiết kiệm pin hoặc tắt nguồn khi không sử dụng để kéo dài thời gian sử dụng.

Lý do pin điện thoại 'tụt nhanh chóng mặt' khi trời lạnh - Ảnh 2.

Hãy khai thác tính năng tiết kiệm pin trên điện thoại để kéo dài thời gian sử dụng

ẢNH: ANDROID AUTHORITY

Bên cạnh đó, người dùng có thể đầu tư vào các ốp lưng giữ nhiệt hoặc túi đựng điện thoại có khả năng cách nhiệt. Những sản phẩm này không chỉ giúp giữ ấm cho pin mà còn bảo vệ điện thoại khỏi các tác động bên ngoài. Ngoài ra, hãy cân nhắc việc sử dụng ứng dụng quản lý pin để theo dõi tình trạng pin và tối ưu hóa hiệu suất, giúp kéo dài thời gian sử dụng trong điều kiện lạnh.

Để đảm bảo luôn có nguồn năng lượng dự phòng, việc mang theo một bộ sạc dự phòng cũng là một giải pháp hợp lý.

