Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Để laptop trong xe - thói quen tưởng tiện lợi nhưng nguy hiểm khôn lường

Kiến Văn
Kiến Văn
14/11/2025 09:58 GMT+7

Việc để lại laptop trong xe có vẻ tiện lợi nhằm giúp người dùng tiết kiệm thời gian và không lo quên đồ, đó lại là một sai lầm cần cân nhắc.

Khi nhiệt độ bên ngoài lên tới 32°C, việc để laptop trong xe có thể dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng. Xe để dưới ánh nắng mặt trời có thể hấp thụ nhiệt, làm tăng nhiệt độ bên trong lên nhanh chóng, nhưng lại không có chỗ thoát nhiệt.

Ngay cả khi laptop có cơ chế làm mát khi sử dụng, không có giải pháp nào cho việc để máy trong điều kiện nhiệt độ cao như vậy. Pin lithium-ion phổ biến trong laptop không hoạt động tốt trong điều kiện nhiệt độ cao và có thể bị giảm tuổi thọ vĩnh viễn.

- Ảnh 1.

Nhiều người có thói quen để laptop trong xe hơi mà không nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra

ẢNH: BUSINESS INSIDER

Bên cạnh đó, pin lithium-ion cũng không chịu được lạnh. Khi laptop được để trong môi trường lạnh, hiện tượng ngưng tụ hơi nước có thể xảy ra khi người dùng bật máy sưởi, điều này gây hại cho các linh kiện bên trong của laptop.

Các chuyên gia cho biết, nhiệt độ bên trong xe có thể tăng lên khoảng 11°C chỉ trong 10 phút. Nghiên cứu cho thấy nhiệt độ trong xe có thể tăng trung bình 1,8°C sau mỗi 5 phút vào những ngày nắng, với khoảng 80% tổng mức tăng xảy ra trong 30 phút đầu tiên. Ngay cả khi nhiệt độ bên ngoài chỉ khoảng 25°C, nhiệt độ trong xe vẫn có thể vượt quá 43°C - mức gây hại cho laptop.

Cách bảo vệ laptop khi bắt buộc để trong xe

Nếu buộc phải để laptop trong xe, người dùng hãy thực hiện một số biện pháp để giảm thiểu nguy cơ hư hỏng. Điều này bao gồm tránh để máy ở những vị trí tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời như tap-lô hay ghế ngồi. Thay vào đó, hãy đặt máy ở những nơi râm mát như sàn xe hoặc gầm ghế. Sử dụng tấm che nắng cho kính chắn gió cũng là một cách hiệu quả để giảm nhiệt độ bên trong xe.

Trước khi rời khỏi xe, hãy tắt hoàn toàn laptop và cất trong túi hoặc hộp cách nhiệt. Khi quay lại, hãy để máy nguội dần để tránh sốc nhiệt - vốn có thể gây nứt và ngưng tụ làm ảnh hưởng đến các linh kiện quan trọng.

Việc bảo vệ laptop khỏi nhiệt độ khắc nghiệt là rất quan trọng để đảm bảo thiết bị của người dùng luôn hoạt động tốt.

Tin liên quan

Nỗi khổ của người dùng laptop Windows sắp được Windows 11 xử lý

Nỗi khổ của người dùng laptop Windows sắp được Windows 11 xử lý

MacBook từ lâu nổi bật với thời lượng pin ấn tượng hơn so với các laptop chạy Windows, nhưng mọi thứ có thể kết thúc với Windows 11.

Khám phá thêm chủ đề

laptop thói quen Pin lithium-ion nhiệt độ hư hỏng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận