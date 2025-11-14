Để laptop trong xe - thói quen tưởng tiện lợi nhưng nguy hiểm khôn lường

Khi nhiệt độ bên ngoài lên tới 32°C, việc để laptop trong xe có thể dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng. Xe để dưới ánh nắng mặt trời có thể hấp thụ nhiệt, làm tăng nhiệt độ bên trong lên nhanh chóng, nhưng lại không có chỗ thoát nhiệt.

Ngay cả khi laptop có cơ chế làm mát khi sử dụng, không có giải pháp nào cho việc để máy trong điều kiện nhiệt độ cao như vậy. Pin lithium-ion phổ biến trong laptop không hoạt động tốt trong điều kiện nhiệt độ cao và có thể bị giảm tuổi thọ vĩnh viễn.

Nhiều người có thói quen để laptop trong xe hơi mà không nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra ẢNH: BUSINESS INSIDER

Bên cạnh đó, pin lithium-ion cũng không chịu được lạnh. Khi laptop được để trong môi trường lạnh, hiện tượng ngưng tụ hơi nước có thể xảy ra khi người dùng bật máy sưởi, điều này gây hại cho các linh kiện bên trong của laptop.

Các chuyên gia cho biết, nhiệt độ bên trong xe có thể tăng lên khoảng 11°C chỉ trong 10 phút. Nghiên cứu cho thấy nhiệt độ trong xe có thể tăng trung bình 1,8°C sau mỗi 5 phút vào những ngày nắng, với khoảng 80% tổng mức tăng xảy ra trong 30 phút đầu tiên. Ngay cả khi nhiệt độ bên ngoài chỉ khoảng 25°C, nhiệt độ trong xe vẫn có thể vượt quá 43°C - mức gây hại cho laptop.

Cách bảo vệ laptop khi bắt buộc để trong xe

Nếu buộc phải để laptop trong xe, người dùng hãy thực hiện một số biện pháp để giảm thiểu nguy cơ hư hỏng. Điều này bao gồm tránh để máy ở những vị trí tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời như tap-lô hay ghế ngồi. Thay vào đó, hãy đặt máy ở những nơi râm mát như sàn xe hoặc gầm ghế. Sử dụng tấm che nắng cho kính chắn gió cũng là một cách hiệu quả để giảm nhiệt độ bên trong xe.

Trước khi rời khỏi xe, hãy tắt hoàn toàn laptop và cất trong túi hoặc hộp cách nhiệt. Khi quay lại, hãy để máy nguội dần để tránh sốc nhiệt - vốn có thể gây nứt và ngưng tụ làm ảnh hưởng đến các linh kiện quan trọng.

Việc bảo vệ laptop khỏi nhiệt độ khắc nghiệt là rất quan trọng để đảm bảo thiết bị của người dùng luôn hoạt động tốt.