Công nghệ Tin tức công nghệ

Pin dự phòng bốc cháy, hành khách thương gia 'sơ tán khẩn cấp'

Kiến Văn
Kiến Văn
08/11/2025 13:31 GMT+7

Hành khách phải sơ tán khẩn cấp sau vụ cháy pin dự phòng trong túi quần một hành khách tại phòng chờ thương gia ở sân bay Melbourne (Úc).

Theo CNBC, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại phòng chờ hạng thương gia của hãng Qantas Airways tại Sân bay quốc tế Melbourne, khi một người đàn ông bị bỏng nhẹ do pin dự phòng trong túi bốc cháy. Vụ việc diễn ra hôm 6.11 và khiến hành khách phải sơ tán để đảm bảo an toàn.

Báo cáo từ sân bay cho biết, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành sơ tán hành khách khỏi khu vực có khói. Một số hành khách cho biết họ cảm thấy hoảng loạn khi thấy khói bốc lên.

Pin dự phòng bốc cháy, hành khách thương gia 'sơ tán khẩn cấp' - Ảnh 1.

Nhiều hãng hàng không trên thế giới đã cấm sử dụng pin dự phòng trên các chuyến bay

ẢNH: REUTERS

Nỗi lo từ cháy nổ pin dự phòng

Một du khách chia sẻ trên Reddit rằng họ nghe thấy tiếng la hét và chứng kiến vụ nổ của pin dự phòng trong túi của một hành khách trong phòng chờ, khiến "axit pin bắn tung tóe khắp nơi". Người này cũng cho biết: "Áo khoác của anh ấy bốc cháy. Họ đã sơ tán chúng tôi vì khói và mùi quá nồng, nhưng tôi thực sự hy vọng anh ấy không sao".

Có mặt tại phòng chờ vào thời điểm xảy ra sự cố, nhà làm phim Leanne Tonkes đã đăng tải về vụ việc trên mạng xã hội và bày tỏ hy vọng rằng người đàn ông bị cháy vẫn an toàn. Cô cho biết: "Người đàn ông gọi cầu cứu và các nhân viên đã nhanh chóng đưa anh ấy vào phòng tắm cùng những người khác ra khỏi phòng chờ".

Theo các nguồn tin địa phương, người đàn ông ngoài 50 tuổi hiện trong tình trạng ổn định tại bệnh viện sau khi bị bỏng ở chân và ngón tay. Qantas chưa có phản hồi chính thức về vụ việc.

Vào tháng 10.2025, một chuyến bay của Air China đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Thượng Hải (Trung Quốc) do một cục pin lithium trong hành lý xách tay của hành khách phát nổ.

Cục An ninh vận tải Mỹ (TSA) cho biết, pin dự phòng chứa pin lithium-ion phải được đóng gói trong hành lý xách tay và không được phép mang theo trong hành lý ký gửi. Nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới đã cấm sử dụng pin dự phòng trên các chuyến bay, như Vietnam Airlines, Emirates, Singapore Airlines…

Một đợt thu hồi quy mô lớn đã được công bố đối với nhiều mẫu sạc dự phòng phổ biến từ các thương hiệu phụ kiện hàng đầu Trung Quốc như Anker, Baseus hay Romoss.

