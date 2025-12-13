Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Đừng quá ám ảnh mốc 80% khi sạc pin iPhone

Kiến Văn
Kiến Văn
13/12/2025 18:56 GMT+7

Trong thời gian gần đây, nhiều người dùng được cho là đã nhầm lẫn về việc giới hạn sạc pin ở mức 80% cho iPhone.

Theo các báo cáo, giới hạn sạc pin 80% sẽ giúp pin iPhone trở nên bền hơn, tuy nhiên, đây không phải là một giải pháp thần kỳ cho người dùng thông thường. Đối với những người sạc pin vào ban đêm hoặc khi pin yếu, giới hạn này có thể không mang lại lợi ích và thậm chí còn làm hao pin nhanh hơn.

Đừng quá ám ảnh mốc 80% khi sạc pin iPhone - Ảnh 1.

Tùy theo mục đích sử dụng mà người dùng có nên chọn giới hạn sạc pin cho iPhone hay không

ẢNH: K. VĂN

Yếu tố quyết định tuổi thọ pin iPhone

Các chuyên gia cho rằng, để tăng tuổi thọ pin, chúng ta cần giảm số chu kỳ sạc đầy khi càng ít chu kỳ sạc, pin sẽ càng bền hơn. Việc giữ pin luôn đầy không gây hại như nhiều người nghĩ, nhưng việc sạc quá nhiều lần mới là nguyên nhân chính gây hao mòn. Nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ pin, nhưng số chu kỳ sạc vẫn là yếu tố quan trọng nhất.

Một video nghiên cứu gần đây phân tích chi tiết về các yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ pin, như sạc không dây và nhiệt độ. Video này nhấn mạnh rằng việc sử dụng thực tế quan trọng hơn việc tuân thủ thiết lập duy nhất.

Đối với người dùng thích sử dụng sạc không dây, kiểm tra với iPhone 13 cho thấy nhiệt độ có thể tăng cao trong quá trình sạc không dây và có thể làm tăng tốc độ hao mòn. Các mẫu iPhone mới hơn như iPhone 16 hay iPhone 17 có vẻ mát hơn và hỗ trợ sạc không dây nhanh hơn, điều này rất hữu ích khi cần sạc gấp.

Sạc pin iPhone sao cho đúng cách?

Với hầu hết người dùng, việc sạc pin theo chế độ bình thường là đủ. Nếu iPhone thường xuyên được cắm sạc, việc sạc đầy sẽ không gây thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, cần tránh để thiết bị tiếp xúc với nhiệt độ cao, như trong xe hơi nóng hoặc dưới ánh nắng trực tiếp. Sử dụng chế độ sạc ban đêm nếu phù hợp, nhưng không cần phải tuân thủ nghiêm ngặt mức sạc 80%.

Để kéo dài tuổi thọ pin iPhone, người dùng cần đảm bảo một số yếu tố như giữ điện thoại mát bằng cách sử dụng ốp lưng mỏng và tránh ánh nắng trực tiếp; tránh chơi game hoặc xem video cường độ cao trong thời gian sạc; bật chế độ sạc pin tối ưu để làm chậm quá trình hao mòn; không cần phải giới hạn mức sạc một cách cứng nhắc mà phán đoán theo nhu cầu hằng ngày.

Bên cạnh đó, người dùng cũng nên chú ý đến các cảnh báo tích hợp sẵn trên iPhone để thông báo về tình trạng pin. Khi đã chi hàng chục triệu đồng cho iPhone, mục tiêu của người dùng là duy trì hiệu suất ổn định mà không làm phức tạp hóa quá trình sử dụng.

