Công nghệ Thủ thuật

Bỏ thói quen sạc qua đêm để kéo dài tuổi thọ pin điện thoại

Kiến Văn
Kiến Văn
07/12/2025 11:35 GMT+7

Thói quen sạc qua đêm đang khiến pin điện thoại suy giảm nghiêm trọng, điều người dùng không hề nhận ra cho đến khi máy tụt pin bất thường.

Sạc pin điện thoại qua đêm có thể dẫn đến tình trạng quá tải và sinh ra nhiệt độ cao, gây nguy hiểm nếu không được kiểm soát. Lý do bắt nguồn từ việc pin trong điện thoại sẽ xuống cấp nhanh chóng khi thường xuyên sạc quá 80% hoặc để dưới 20%. Thay vào đó, thiết bị hoạt động tốt nhất khi pin ở mức 50%.

Tắt tính năng này và đổi thói quen sạc, pin điện thoại sẽ bền gấp đôi - Ảnh 1.

Sạc pin qua đêm là thói quen người dùng nên tránh xa nếu quan tâm đến tuổi thọ thiết bị

ẢNH: AFP

Việc sạc pin kéo dài cũng có thể làm tăng nhiệt độ, giảm tuổi thọ pin và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ thiết bị, đặc biệt khi để điện thoại dưới gối - nơi không có đủ không khí lưu thông.

Ngoài ra, bộ sạc và cáp sạc cũng có thể nóng lên gây rủi ro an toàn, điều rất dễ xảy ra nếu không phải là sản phẩm chính hãng. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp (dưới 0 độ C và trên 70 độ C) cũng có thể làm hỏng pin lithium-ion.

Cách bảo vệ tuổi thọ pin điện thoại

Pin điện thoại không thể sạc quá mức nhờ vào các biện pháp bảo vệ của nhà sản xuất. Tuy nhiên, khi sạc đến 100%, pin sẽ tiếp tục nhận "sạc nhỏ giọt", dẫn đến việc tiêu hao năng lượng không cần thiết.

Để kéo dài tuổi thọ pin, người dùng nên tránh sạc và xả pin từ 0 đến 100%. Thay vào đó, việc sạc và xả trong khoảng từ 20% đến 80% sẽ giúp đạt được khoảng 1.000 chu kỳ sạc trước khi dung lượng pin giảm đáng kể.

Người dùng cũng nên giảm tần suất sạc, giảm độ sáng màn hình và thời gian chờ. Hầu hết điện thoại thông minh hiện nay đều có chế độ tiết kiệm pin giúp kéo dài thời gian sử dụng.

Bên cạnh đó, tính năng "Sạc pin được tối ưu hóa" trên iOS giúp điều chỉnh thói quen sạc, tự động dừng sạc ở mức 80% và chỉ tiếp tục đến 100% ngay trước khi người dùng rút phích cắm. Tính năng này có thể được kích hoạt bằng cách vào Cài đặt > Pin > Sạc. Đặc biệt, việc đặt giới hạn sạc trên các mẫu điện thoại hỗ trợ (như iPhone 15 trở về sau) cũng là cách tốt để tránh tình trạng pin sạc đến 100%.

Người dùng cũng nên tránh sử dụng các ứng dụng nặng trong khi sạc vì điều này có thể làm tăng nhiệt độ và gây hư hỏng cho pin. Việc kiểm tra tin nhắn hoặc email nhẹ nhàng vẫn có thể thực hiện mà không ảnh hưởng nhiều đến pin.

Để kéo dài tuổi thọ pin điện thoại người dùng nên tuân thủ một số nguyên tắc: Duy trì mức sạc từ 20% đến 80%, tránh sạc qua đêm, giữ thiết bị ở nhiệt độ phòng và tắt các dịch vụ không cần thiết. Những thay đổi nhỏ này có thể giúp điện thoại hoạt động hiệu quả và bền bỉ hơn theo thời gian.

