Công nghệ

Dòng Galaxy A giá rẻ sắp được nâng cấp camera 'khủng'

Phong Đỗ
Phong Đỗ
25/12/2025 15:01 GMT+7

Liệu Samsung mạnh tay nâng cấp camera cho dòng điện thoại Galaxy A để đón đầu cơn bão giá smartphone vào năm sau?

Theo Digital Trends, những ngày cuối năm 2025 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết với cộng đồng người dùng Samsung. Một bản firmware bị rò rỉ mới đây vô tình tiết lộ chi tiết nâng cấp phần cứng camera trên bộ đôi tầm trung chủ lực năm sau là Galaxy A57 và Galaxy A37.

Dòng Galaxy A giá rẻ sắp được nâng cấp camera - Ảnh 1.

Galaxy A57 và Galaxy A37 hé lộ khả năng được Samsung nâng cấp camera

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITAL TRENDS

Galaxy A57: Tạm biệt ảnh mờ nhòe khi thiếu sáng

Theo các đoạn mã được khai thác từ Smartprix, Samsung Galaxy A57 sẽ sở hữu cụm 3 camera sau với những thay đổi đáng giá nhằm cải thiện chất lượng ảnh chụp đêm - vốn là điểm yếu của dòng tầm trung.

  • Camera chính: Độ phân giải 50 MP. Tùy thuộc vào thị trường, máy sẽ sử dụng cảm biến Sony IMX906 hoặc Samsung ISOCELL S5KGNJ. Cả hai đều là những cảm biến cao cấp giúp thu sáng tốt hơn.
  • Camera góc siêu rộng: Được nâng cấp từ 8 MP lên 13 MP (cảm biến ISOCELL S5K3L6), hứa hẹn mang lại những bức ảnh phong cảnh sắc nét, giàu chi tiết hơn.
  • Camera Macro và Selfie: Giữ nguyên độ phân giải lần lượt là 5 MP và 12 MP.

Galaxy A37: 'Kẻ hủy diệt' phân khúc giá rẻ?

Dữ liệu rò rỉ khẳng định Galaxy A37 sẽ dùng chung camera chính 50 MP xịn sò của Galaxy A57. Đây là một bước nhảy vọt so với thế hệ Galaxy A36, giúp thu hẹp đáng kể khoảng cách về chất lượng ảnh chụp giữa hai phân khúc.

Tuy nhiên, để tối ưu chi phí, Galaxy A37 vẫn sẽ sử dụng camera góc siêu rộng 8 MP cũ thay vì được nâng cấp lên 13 MP như đàn anh.

Các nguồn tin nội bộ cho biết Samsung đang đẩy nhanh tiến độ để trình làng dòng Galaxy A series vào tháng 2.2026, sớm hơn lịch trình hằng năm. Động thái nâng cấp phần cứng camera mạnh mẽ này được cho là bước đi khôn ngoan để Samsung 'xoa dịu' người dùng, trước những tin đồn về việc hãng sẽ phải tăng giá bán sản phẩm do chi phí linh kiện đầu vào leo thang.

Hiện tại, người dùng đang chờ đợi màn ra mắt của dòng Galaxy S26 để có cái nhìn rõ hơn về chiến lược giá của gã khổng lồ Hàn Quốc trong năm 2026.

Loạt điện thoại Galaxy A và M kèm ứng dụng AppCloud 'không thể gỡ bỏ'

Ứng dụng có tên AppCloud được cài đặt sẵn trên một số điện thoại Galaxy A và M đang gây ra lo ngại về bảo mật cho người dùng.

