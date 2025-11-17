Loạt điện thoại Galaxy A và M kèm ứng dụng AppCloud 'không thể gỡ bỏ'

Theo PhoneArena, AppCloud có đặc quyền cấp hệ thống mà người dùng không thể kiểm soát hoặc gỡ bỏ và ngay cả khi bị tắt, nó vẫn có thể tự động xuất hiện trở lại sau khi cập nhật hệ thống. Mối đe dọa này chủ yếu tập trung ở khu vực Tây Á và Bắc Phi (WANA).

Thông tin về AppCloud đã được đăng trong một tweet trên X ẢNH: X

AppCloud là ứng dụng được phát triển bởi ironSource - một công ty Israel hiện thuộc sở hữu của Unity. Lo ngại hơn, Unity là công ty Mỹ chuyên về phát triển trò chơi đã bị chỉ trích vì thu thập thông tin nhạy cảm như dữ liệu sinh trắc học, địa chỉ IP, vị trí và dấu vân tay của thiết bị mà không có sự đồng ý rõ ràng từ người dùng.

Cách duy nhất để xóa hoàn toàn AppCloud khỏi điện thoại Galaxy A hoặc M của người dùng là thực hiện hành động có thể làm mất hiệu lực bảo hành.

Vì AppCloud có thể "ngầm cài đặt phần mềm chưa được kiểm duyệt khác", người dùng được khuyến cáo sử dụng danh sách trắng ứng dụng để ngăn điều này xảy ra. Với các doanh nghiệp, tốt hơn hết hãy kiểm tra các thiết bị Samsung để phát hiện các lượt tải xuống bí mật từ AppCloud và các cài đặt trái phép.

Samsung được yêu cầu làm rõ về AppCloud

Mặc dù một số người coi AppCloud là phần mềm gián điệp, thực tế nó được xem như một ứng dụng tiếp thị nhằm thu thập sở thích và hành vi của người dùng để gợi ý các ứng dụng phù hợp.

AppCloud được cho là xuất hiện trên các mẫu điện thoại Galaxy A và M tại Tây Á và Bắc Phi ẢNH: THE SUN

Vào tháng 5, tổ chức bảo vệ quyền kỹ thuật số ở Lebanon, SMEX, đã gửi thư ngỏ đến Samsung, yêu cầu công ty này minh bạch về cách thức hoạt động của AppCloud và lý do người dùng không thể từ chối cài đặt ứng dụng.

Trong thư, SMEX đề xuất Samsung công bố chính sách bảo mật rõ ràng, cung cấp phương pháp đơn giản để người dùng có thể từ chối và gỡ bỏ AppCloud mà không ảnh hưởng đến bảo hành, cũng như xem xét lại việc cài đặt ứng dụng này trên các thiết bị trong tương lai.

Hiện tại vẫn chưa rõ AppCloud có thực sự là mối đe dọa hay chỉ là một ứng dụng tiếp thị. Một số quốc gia thậm chí đang xem xét việc cấm điện thoại Samsung do những lo ngại này, vì vậy công ty Hàn Quốc cần giải quyết vấn đề một cách minh bạch để bảo vệ quyền lợi của người dùng.