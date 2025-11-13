Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung thúc đẩy chiến lược 'One Samsung' qua nhà phân phối mới tại Việt Nam

Thành Luân
Thành Luân
13/11/2025 06:35 GMT+7

Samsung vừa công bố hợp tác chiến lược với nhà phân phối Hai Sáu Sáu, nhằm đưa các sản phẩm điện thoại di động vào hệ thống kênh điện máy (Consumer Electronics - CE), một bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy chiến lược "One Samsung".

Hợp tác được chính thức công bố tại Hội nghị Khách hàng Điện thoại Samsung - Kênh CE phía nam, diễn ra ngày 11.11 ở TP.HCM. Theo đó, Công ty Hai Sáu Sáu, vốn có kinh nghiệm trong việc phân phối các sản phẩm điện tử và thiết bị gia dụng, sẽ trở thành đối tác phân phối chiến lược mới, đảm nhiệm việc mở rộng độ phủ của mảng điện thoại Samsung tại các hệ thống cửa hàng điện máy trên toàn quốc.

Samsung thúc đẩy chiến lược 'One Samsung' qua nhà phân phối mới tại Việt Nam - Ảnh 1.

Hai Sáu Sáu trở thành đối tác chiến lược của Công ty điện tử Samsung Việt Nam

Ảnh: CTV

Động thái này nằm trong chiến lược lớn hơn của nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc, mang tên "One Samsung". Thay vì tách biệt ngành hàng như TV, thiết bị gia dụng và thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng, thiết bị đeo) tại khu vực bán hàng khác nhau, chiến lược hướng đến việc hợp nhất tất cả nhằm tạo ra trải nghiệm mua sắm và trưng bày thống nhất, nơi người tiêu dùng có thể khám phá toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm của hãng trong cùng không gian. Điều này cho phép họ trải nghiệm trực quan cách các thiết bị như TV, tủ lạnh, điện thoại và đồng hồ thông minh kết nối, tương tác liền mạch với nhau, ví dụ như thông qua ứng dụng SmartThings.

Ông Simon Sim, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc ngành hàng Trải nghiệm Di động của Samsung Việt Nam cho biết, việc mở rộng kênh phân phối điện thoại tại các cửa hàng điện máy là một phần quan trọng của chiến lược "One Samsung". Ông tin rằng năng lực phân phối và sự am hiểu thị trường của Hai Sáu Sáu sẽ góp phần mang lại sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Tại sự kiện, ông Phạm Hữu Phước - Phó chủ tịch Công ty Hai Sáu Sáu chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng 'One Samsung' là triết lý kinh doanh dựa trên giá trị hợp tác và trải nghiệm người dùng. Việc đồng hành cùng Samsung trong kênh điện máy là bước đi chiến lược, nhằm giúp các đại lý và người tiêu dùng được tiếp cận với mô hình bán hàng hiện đại".

Sự hợp tác đánh giá có thể sẽ làm thay đổi mô hình bán hàng truyền thống trong kênh điện máy hiện nay khi không chỉ giúp đại lý tăng cơ hội bán chéo sản phẩm (cross-selling) giữa các ngành hàng, mà còn củng cố mạnh mẽ hơn hình ảnh về một hệ sinh thái công nghệ đồng bộ trong tâm trí khách hàng.

Samsung kỷ niệm 30 năm đồng hành cùng Việt Nam

Samsung kỷ niệm 30 năm đồng hành cùng Việt Nam

Từ những bước đi đầu tiên trong sản xuất đến vị thế tiên phong trong công nghệ, Samsung luôn đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình kiến tạo cuộc sống thông minh và tương lai bền vững.

Xem thêm bình luận