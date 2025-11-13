Samsung thúc đẩy chiến lược 'One Samsung' qua nhà phân phối mới tại Việt Nam

Hợp tác được chính thức công bố tại Hội nghị Khách hàng Điện thoại Samsung - Kênh CE phía nam, diễn ra ngày 11.11 ở TP.HCM. Theo đó, Công ty Hai Sáu Sáu, vốn có kinh nghiệm trong việc phân phối các sản phẩm điện tử và thiết bị gia dụng, sẽ trở thành đối tác phân phối chiến lược mới, đảm nhiệm việc mở rộng độ phủ của mảng điện thoại Samsung tại các hệ thống cửa hàng điện máy trên toàn quốc.

Hai Sáu Sáu trở thành đối tác chiến lược của Công ty điện tử Samsung Việt Nam Ảnh: CTV



Động thái này nằm trong chiến lược lớn hơn của nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc, mang tên "One Samsung". Thay vì tách biệt ngành hàng như TV, thiết bị gia dụng và thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng, thiết bị đeo) tại khu vực bán hàng khác nhau, chiến lược hướng đến việc hợp nhất tất cả nhằm tạo ra trải nghiệm mua sắm và trưng bày thống nhất, nơi người tiêu dùng có thể khám phá toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm của hãng trong cùng không gian. Điều này cho phép họ trải nghiệm trực quan cách các thiết bị như TV, tủ lạnh, điện thoại và đồng hồ thông minh kết nối, tương tác liền mạch với nhau, ví dụ như thông qua ứng dụng SmartThings.

Ông Simon Sim, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc ngành hàng Trải nghiệm Di độ ng của Samsung Việt Nam cho biết, việc mở rộng kênh phân phối điện thoại tại các cửa hàng điện máy là một phần quan trọng của chiến lược "One Samsung". Ông tin rằng năng lực phân phối và sự am hiểu thị trường của Hai Sáu Sáu sẽ góp phần mang lại sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Tại sự kiện, ông Phạm Hữu Phước - Phó chủ tịch Công ty Hai Sáu Sáu chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng 'One Samsung' là triết lý kinh doanh dựa trên giá trị hợp tác và trải nghiệm người dùng. Việc đồng hành cùng Samsung trong kênh điện máy là bước đi chiến lược, nhằm giúp các đại lý và người tiêu dùng được tiếp cận với mô hình bán hàng hiện đại".

Sự hợp tác đánh giá có thể sẽ làm thay đổi mô hình bán hàng truyền thống trong kênh điện máy hiện nay khi không chỉ giúp đại lý tăng cơ hội bán chéo sản phẩm (cross-selling) giữa các ngành hàng, mà còn củng cố mạnh mẽ hơn hình ảnh về một hệ sinh thái công nghệ đồng bộ trong tâm trí khách hàng.