Samsung kỷ niệm 30 năm đồng hành cùng Việt Nam

Thành Luân
Thành Luân
10/11/2025 17:07 GMT+7

Từ những bước đi đầu tiên trong sản xuất đến vị thế tiên phong trong công nghệ, Samsung luôn đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình kiến tạo cuộc sống thông minh và tương lai bền vững.

Ngày 10.11, Samsung Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam, đánh dấu hành trình ba thập niên gắn bó, phát triển và đồng hành cùng đất nước trên con đường đổi mới sáng tạo, hướng tới cuộc sống thông minh và tương lai bền vững.

Samsung kỉ niệm 30 năm đồng hành cùng Việt Nam - Ảnh 1.

Samsung đã vận hành 6 nhà máy sản xuất hiện đại và văn phòng bán hàng trên toàn quốc

Ảnh: Samsung

Ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam, chia sẻ: "Nhờ có sự hỗ trợ của Chính phủ và người dân Việt Nam mà Samsung đã có thể đồng hành cùng Việt Nam trong suốt 30 năm qua. Chúng tôi chân thành cảm ơn người tiêu dùng Việt Nam đã luôn tin tưởng và ủng hộ. Samsung cam kết sẽ tiếp tục đổi mới, mang đến những công nghệ tiên tiến và cùng Việt Nam kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn".

Ba thập niên đồng hành cùng Việt Nam

Bắt đầu từ năm 1995 với nhà máy sản xuất TV đầu tiên, Samsung đã không ngừng mở rộng quy mô và khẳng định vị thế là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Hiện tại, tập đoàn đã vận hành 6 nhà máy sản xuất hiện đại và văn phòng bán hàng trên toàn quốc, tạo ra hàng triệu việc làm và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước.

Năm 2022, Samsung khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội nhằm thể hiện cam kết đầu tư lâu dài và phát triển nhân tài công nghệ tại Việt Nam. Tính đến hết năm 2024, Samsung đã trở thành nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đạt 23,2 tỉ USD.

Samsung kỉ niệm 30 năm đồng hành cùng Việt Nam - Ảnh 2.

Hơn 2,35 tỉ sản phẩm thông minh thuộc hệ sinh thái Galaxy đã được xuất xưởng tại Việt Nam

Ảnh: Samsung

Việt Nam không chỉ là trung tâm sản xuất toàn cầu của Samsung - nơi đã xuất xưởng hơn 2,35 tỉ sản phẩm thông minh thuộc hệ sinh thái Galaxy - mà còn là "cửa ngõ" để mở rộng các sản phẩm và giải pháp tích hợp AI sang những thị trường tương đồng trong khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương.

Việt Nam hiện trở thành một trong những cứ điểm chiến lược quan trọng nhất của Samsung, với năng lực sản xuất và nghiên cứu - phát triển vượt trội. Không chỉ là nơi sản xuất sản phẩm, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm toàn cầu về đổi mới sáng tạo và nhân lực công nghệ trong kỷ nguyên AI.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, Samsung cũng chú trọng đến trách nhiệm xã hội. Với tầm nhìn "Cùng nhau vì ngày mai - Trao quyền cho mọi người", công ty triển khai nhiều chương trình giáo dục cho thế hệ trẻ, khuyến khích phát triển kỹ năng STEM và tư duy sáng tạo.

