Điện thoại Trung Quốc mạnh nhưng vẫn chưa 'chạm tới' Samsung

Kiến Văn
Kiến Văn
07/11/2025 09:17 GMT+7

Các mẫu điện thoại Android đến từ những thương hiệu Trung Quốc như Oppo, Vivo và Xiaomi đang dần vượt mặt Samsung về mặt phần cứng và giá trị.

Nhờ sở hữu pin lớn hơn, camera chất lượng và mức giá cạnh tranh hơn nhiều so với Galaxy S25 Ultra, các mẫu điện thoại từ Trung Quốc khiến Samsung phải đối mặt với sức ép lớn. Tuy nhiên, các sản phẩm này cũng gặp phải một vấn đề lớn khi so sánh với điện thoại Samsung.

Điện thoại Trung Quốc mạnh nhưng vẫn chưa 'chạm tới' Samsung - Ảnh 1.

Trải nghiệm người dùng trên điện thoại Samsung ngày một hoàn thiện

ẢNH: PHONEARENA

Theo PhoneArena, nếu đã trải nghiệm nhiều mẫu điện thoại Android cao cấp như Xiaomi 15 Ultra, Vivo X3 Fold Pro hay Oppo Find X8 Pro, người dùng có thể nhận thấy chúng có phần cứng vượt trội và giá trị tốt hơn, tuy nhiên sự thiếu độc đáo trong phần mềm lại là một điểm trừ lớn. Giao diện người dùng của các thương hiệu này thường sao chép iOS một cách rõ ràng, từ Trung tâm điều khiển đến các biểu tượng, khiến trải nghiệm sử dụng không thực sự thoải mái.

'Át chủ bài' giúp Samsung giữ vững ngai vàng Android

Ngược lại, giao diện One UI của Samsung lại nổi bật với những cải tiến đáng kể. One UI 8.5 không chỉ kết hợp những ưu điểm của Android 16 mà còn mang đến sự độc đáo riêng biệt của Samsung. Giao diện này có cảm giác sử dụng tuyệt vời và nếu chỉ được chọn một giao diện Android để sử dụng suốt đời, One UI chắc chắn là lựa chọn hàng đầu.

Điện thoại Trung Quốc mạnh nhưng vẫn chưa 'chạm tới' Samsung - Ảnh 2.

Galaxy AI vẫn là một bộ ứng dụng AI mà các đối thủ Trung Quốc và cả Apple cũng chưa đạt đến

ẢNH: DAILY SABAH

Bên cạnh đó, Galaxy AI cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Mặc dù không phải là công nghệ tiên tiến nhất, nhưng Galaxy AI vẫn hữu ích hơn so với các giải pháp AI (trí tuệ nhân tạo) trên điện thoại Trung Quốc và Apple. Khi kết hợp với Gemini, Galaxy AI hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tính năng hữu ích cho người dùng.

Điểm mạnh lớn nhất của One UI chính là khả năng tùy chỉnh. Samsung đã phát triển bộ sưu tập Good Lock giúp người dùng tùy chỉnh màn hình chính, màn hình khóa và nhiều tính năng khác một cách dễ dàng. Không có nhà sản xuất nào khác trên thị trường Android có thể cung cấp mức độ tùy chỉnh linh hoạt như vậy.

Tóm lại, sức hấp dẫn lớn nhất của điện thoại Samsung giờ đây không chỉ nằm ở phần cứng mà còn ở phần mềm, với One UI là điểm nổi bật giúp hãng giữ vững vị thế trong lòng người tiêu dùng.

