Samsung hé lộ 'át chủ bài' năm 2026 của Apple

Mới đây, Chủ tịch Samsung Display Lee Cheong đã tiết lộ rằng công ty Hàn Quốc đang sản xuất tấm nền OLED cho một khách hàng Bắc Mỹ, vốn gần như chắc chắn là Apple. Nếu đúng, những tấm nền này sẽ được sử dụng cho iPhone màn hình gập đầu tiên mà Apple dự kiến ra mắt vào cuối năm sau.

Một hình ảnh kết xuất của iPhone gập ẢNH: PHONEARENA

Theo nhiều thông tin rò rỉ và báo cáo từ các nguồn trong ngành, iPhone gập sẽ được giới thiệu cùng với iPhone 18. Đặc biệt, Apple có thể sẽ tiếp thị mẫu điện thoại này như một sản phẩm cao cấp hơn cả iPhone 18 Pro Max, thay vì coi nó là một danh mục riêng biệt. Trong khi đó, Samsung dự kiến sẽ ra mắt Galaxy Z Fold 8 trước iPhone gập của Apple.

Apple có đủ sức giúp iPhone gập vượt qua Galaxy Z Fold 7?

Nếu mong đợi một chiếc iPhone gập mạnh mẽ, người hâm mộ iPhone có thể phải thất vọng. Thông số kỹ thuật bị rò rỉ của iPhone gập cho thấy sản phẩm này có thể không vượt trội hơn Galaxy Z Fold 7, một trong những chiếc smartphone gập tốt nhất trong nhiều năm qua. Nhiều chuyên gia đánh giá về Galaxy Z Fold 7 đã gọi đây là một "người chiến thắng" và danh hiệu này có thể sẽ tiếp tục được duy trì trong năm tới.

Khái niệm điện thoại Slideable Flex Vertical tại CES 2025

Tuyên bố của Lee Cheong đã phần nào giải đáp thắc mắc về kế hoạch ra mắt iPhone gập vào năm 2026. Mặc dù nhiều báo cáo đã đưa ra giả thuyết này, vẫn có những hoài nghi về khả năng sản phẩm bị trì hoãn. Apple đã mất nhiều thời gian để gia nhập thị trường smartphone gập, với kế hoạch tạo ra một sản phẩm hoàn hảo không có nếp gấp màn hình. Tuy nhiên, nếu các báo cáo từ chuỗi cung ứng chính xác, tham vọng tạo ra sản phẩm không có nếp gấp vẫn chưa thể được Apple hiện thực hóa.