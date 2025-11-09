Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vatican gửi thông điệp tới giới công nghệ: AI phải phục vụ con người

Thạch An
09/11/2025 17:59 GMT+7

Trong thời điểm mà thế giới đang cuốn vào làn sóng trí tuệ nhân tạo, Giáo hoàng Leo XIV - vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử đã gửi đi một lời nhắn nhủ khác biệt: "Công nghệ cũng cần có linh hồn".

Giữa cơn sốt AI, Vatican nhấn mạnh yếu tố con người

Trong bài đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) hôm 8.11, trích lời được Business Insider đăng tải, Giáo hoàng Leo XIV viết: "Đổi mới công nghệ có thể được xem như một phần tham dự vào sự sáng tạo thiêng liêng. Nhưng mỗi lựa chọn đều mang trong đó một tầm nhìn về con người. Vì vậy, Giáo hội kêu gọi những người xây dựng AI hãy rèn luyện khả năng phán đoán đạo đức để phát triển những hệ thống phản ánh công lý, tinh thần đoàn kết và lòng tôn kính sự sống".

Thông điệp được công bố chỉ một tuần sau khi Giáo hoàng gửi thư đến các nhà phát triển tham dự Builders AI Forum 2025, đây là diễn đàn dành cho những người muốn phát triển công nghệ phù hợp với sứ mạng nhân đạo của Giáo hội. Theo Vatican News, ông nhấn mạnh rằng AI không nên bị giới hạn trong phòng thí nghiệm hay danh mục đầu tư của các quỹ đầu tư mạo hiểm, mà cần trở thành một nỗ lực mang chiều sâu giáo hội.

"Dù là xây dựng thuật toán phục vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe hay sáng tạo nghệ thuật, mỗi người trong các bạn đều đang góp phần vào một sứ mạng chung: đặt công nghệ phục vụ việc truyền giáo và sự phát triển toàn diện của con người", Giáo hoàng viết.

Thông điệp của Giáo hoàng Leo XIV được đưa ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ lớn như Google, Microsoft, Meta đang đầu tư hàng chục tỉ USD vào phát triển AI, trong khi những startup như OpenAI hay Anthropic lại chiếm ưu thế với sản phẩm ChatGPT và Claude.

"AI cần được hướng dẫn bởi lương tri, chứ không chỉ bởi dữ liệu"

Chỉ trong vài tháng gần đây, OpenAI đã đối mặt với nhiều vụ kiện tập thể tại Mỹ. Gần đây, bảy gia đình đã nộp đơn kiện công ty vì cho rằng chatbot ChatGPT của họ đã góp phần dẫn đến các vụ tự sát và rối loạn tâm lý ở người thân. Trong một trường hợp, nạn nhân 23 tuổi đã trò chuyện liên tục hơn bốn giờ với ChatGPT, mô tả ý định tự sát, và chatbot được cho là đã khuyến khích anh ta đi đến cùng.

Kể từ khi lên ngôi vào tháng 5, Giáo hoàng Leo XIV không ngần ngại nói về trí tuệ nhân tạo. Trong buổi phát biểu đầu tiên trước Hồng y đoàn, ông cảnh báo rằng AI mang lại những thách thức mới đối với phẩm giá con người, công lý và lao động.

"Giáo hội ngày nay mang đến cho thế giới kho tàng giáo huấn xã hội của mình như một lời đáp lại cuộc cách mạng công nghiệp mới, nơi mà trí tuệ nhân tạo đang thử thách chính giới hạn của nhân tính". Thông điệp của Giáo hoàng Leo XIV không chỉ dành riêng cho người Công giáo mà nó chạm tới một vấn đề toàn cầu giữa kỷ nguyên nơi máy móc biết viết, vẽ, suy nghĩ và ra quyết định.

ChatGPT bị kiện góp phần gây ra các vụ tự tử và hoang tưởng

Theo TechCrunch, 7 gia đình tại Mỹ vừa đồng loạt khởi kiện OpenAI, cáo buộc công ty đã phát hành mô hình GPT-4o quá sớm và thiếu biện pháp bảo vệ người dùng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng bao gồm các vụ tự tử và rối loạn tâm thần.

