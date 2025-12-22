Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

One UI 8.5 có 'vũ khí bí mật' giúp lấy dữ liệu chéo trong tích tắc

Phong Đỗ
Phong Đỗ
22/12/2025 16:18 GMT+7

One UI 8.5 có tính năng Storage Share mới có thể biến mọi thiết bị Galaxy thành khối thống nhất.

Đã vài tuần trôi qua kể từ khi Samsung chính thức mở chương trình beta One UI 8.5 cho các thiết bị đủ điều kiện tại một số quốc gia. Trong khi 'gã khổng lồ' Hàn Quốc chỉ nhắc sơ qua về tính năng Storage Share trong thông cáo báo chí, các trải nghiệm thực tế từ chuyên trang SamMobile đã cho thấy đây thực sự là một tính năng ẩn nhưng cực kỳ giá trị, đặc biệt đối với những người dùng sở hữu nhiều thiết bị trong hệ sinh thái Galaxy.

One UI 8.5 lộ diện 'vũ khí bí mật' giúp lấy dữ liệu chéo trong tích tắc - Ảnh 1.

One UI 8.5 hứa hẹn đột phá chia sẻ dữ liệu với tính năng Storage Share

ẢNH: SAMMOBILE

One UI 8.5 mở ra cho không gian làm việc đa thiết bị với Storage Share

Về cơ bản, Storage Share cho phép người dùng truy cập trực tiếp vào bộ nhớ trong của một thiết bị Samsung khác từ thiết bị đang sử dụng mà không cần thực hiện thao tác gửi file truyền thống.

Hãy tưởng tượng bạn đang cầm điện thoại nhưng cần xem một tài liệu hoặc chỉnh sửa một bức ảnh đang nằm trên chiếc Galaxy Tab ở phòng khác. Với One UI 8.5, bạn có thể 'nhìn thấy' và thao tác với file đó ngay trên điện thoại Galaxy như thể nó đang nằm trong túi bạn. Điều này giúp loại bỏ sự phụ thuộc vào dây cáp rườm rà hay các bước tải lên/tải xuống đám mây tốn thời gian.

Theo các thử nghiệm ban đầu, để kích hoạt Storage Share, yêu cầu tiên quyết là các thiết bị phải cùng đăng nhập vào một Samsung Account.

Người dùng có thể tìm thấy tính năng này thông qua menu Nearby Share. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các thiết bị khả dụng để kết nối. Sau khi được cấp quyền, toàn bộ cấu trúc thư mục và dữ liệu của thiết bị kia sẽ xuất hiện ngay trong ứng dụng File Manager của thiết bị chính.

Đây được xem là bước tiến quan trọng giúp Samsung tối ưu hóa sự liền mạch trong trải nghiệm người dùng, cạnh tranh trực tiếp với khả năng đồng bộ hóa trứ danh của các đối thủ lớn trên thị trường.

Tin liên quan

Lộ diện tính năng chống say xe trên One UI 9

Lộ diện tính năng chống say xe trên One UI 9

Google và Samsung bắt tay giải quyết nỗi sợ muôn thuở của người dùng smartphone trên xe hơi với trên Android 17 (One UI 9).

Khám phá thêm chủ đề

Samsung One UI 8.5 Storage Share thiết bị Galaxy chia sẻ dữ liệu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận