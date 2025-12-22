One UI 8.5 có 'vũ khí bí mật' giúp lấy dữ liệu chéo trong tích tắc

Đã vài tuần trôi qua kể từ khi Samsung chính thức mở chương trình beta One UI 8.5 cho các thiết bị đủ điều kiện tại một số quốc gia. Trong khi 'gã khổng lồ' Hàn Quốc chỉ nhắc sơ qua về tính năng Storage Share trong thông cáo báo chí, các trải nghiệm thực tế từ chuyên trang SamMobile đã cho thấy đây thực sự là một tính năng ẩn nhưng cực kỳ giá trị, đặc biệt đối với những người dùng sở hữu nhiều thiết bị trong hệ sinh thái Galaxy.

One UI 8.5 hứa hẹn đột phá chia sẻ dữ liệu với tính năng Storage Share ẢNH: SAMMOBILE

One UI 8.5 mở ra cho không gian làm việc đa thiết bị với Storage Share

Về cơ bản, Storage Share cho phép người dùng truy cập trực tiếp vào bộ nhớ trong của một thiết bị Samsung khác từ thiết bị đang sử dụng mà không cần thực hiện thao tác gửi file truyền thống.

Hãy tưởng tượng bạn đang cầm điện thoại nhưng cần xem một tài liệu hoặc chỉnh sửa một bức ảnh đang nằm trên chiếc Galaxy Tab ở phòng khác. Với One UI 8.5, bạn có thể 'nhìn thấy' và thao tác với file đó ngay trên điện thoại Galaxy như thể nó đang nằm trong túi bạn. Điều này giúp loại bỏ sự phụ thuộc vào dây cáp rườm rà hay các bước tải lên/tải xuống đám mây tốn thời gian.

Theo các thử nghiệm ban đầu, để kích hoạt Storage Share, yêu cầu tiên quyết là các thiết bị phải cùng đăng nhập vào một Samsung Account.

Người dùng có thể tìm thấy tính năng này thông qua menu Nearby Share. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các thiết bị khả dụng để kết nối. Sau khi được cấp quyền, toàn bộ cấu trúc thư mục và dữ liệu của thiết bị kia sẽ xuất hiện ngay trong ứng dụng File Manager của thiết bị chính.

Đây được xem là bước tiến quan trọng giúp Samsung tối ưu hóa sự liền mạch trong trải nghiệm người dùng, cạnh tranh trực tiếp với khả năng đồng bộ hóa trứ danh của các đối thủ lớn trên thị trường.