Samsung bắt đầu thử nghiệm One UI 8.5 cho Galaxy A36

Theo Sammy Fans, Galaxy A36, một trong những mẫu smartphone bán chạy nhất và thành công nhất của Samsung trong năm 2025, vừa đón nhận tin vui bất ngờ. Theo nguồn tin từ chuyên gia rò rỉ uy tín Alfaturk, một bản dựng thử nghiệm của giao diện One UI 8.5 dành riêng cho Galaxy A36 đã được phát hiện trên hệ thống máy chủ của hãng.

Samsung đang 'tăng tốc' cập nhật One UI 8.5

Việc bản dựng này xuất hiện ngay sau thông tin về Galaxy A56 cho thấy Samsung đang thực sự nghiêm túc trong việc rút ngắn khoảng cách cập nhật giữa dòng flagship (S-series) và dòng tầm trung (A-series).

Galaxy A36 bắt đầu được thử nghiệm One UI 8.5 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMY FANS

Hiện tại, phiên bản Beta của One UI 8.5 đã được mở cho dòng Galaxy S25 tại một số quốc gia, cho phép người dùng trải nghiệm sớm các tính năng mới. Với việc Galaxy A36 bắt đầu được thử nghiệm nội bộ, cộng đồng người dùng đang kỳ vọng Samsung sẽ mở rộng chương trình Beta này cho dòng Galaxy A, tương tự như cách họ đã làm với One UI 8 trước đây.

Theo lộ trình, phiên bản chính thức (Stable) của One UI 8.5 dự kiến sẽ ra mắt cùng với dòng Galaxy S26 vào năm 2026. Bản cập nhật này được xây dựng trên nền tảng Android 16, hứa hẹn mang lại cuộc cách mạng về trải nghiệm người dùng:

Galaxy AI thế hệ mới : Tối ưu hóa các tính năng trí tuệ nhân tạo sâu hơn.

: Tối ưu hóa các tính năng trí tuệ nhân tạo sâu hơn. Giao diện lột xác : Cải tiến màn hình chính (Home) và màn hình khóa (Lock screen).

: Cải tiến màn hình chính (Home) và màn hình khóa (Lock screen). Hiệu suất : Tăng cường khả năng quản lý pin và nguồn điện.

: Tăng cường khả năng quản lý pin và nguồn điện. Kết nối: Nâng cấp Quick Share và khả năng tương tác hệ sinh thái.

Dù danh sách thiết bị chính thức vẫn chưa được công bố, nhưng tín hiệu từ Galaxy A36 là một bảo chứng cho thấy người dùng các thiết bị Galaxy phổ biến sẽ không bị 'bỏ rơi' trong cuộc đua phần mềm sắp tới.