One UI 8.5 trang bị tính năng tiết kiệm pin thông minh

Theo Sammy Fans, thời lượng pin luôn là bài toán đau đầu với các nhà sản xuất smartphone, và Samsung cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, thay vì chỉ tăng dung lượng pin vật lý, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang chọn cách tối ưu hóa phần mềm. Những hình ảnh rò rỉ mới nhất từ nhật ký thay đổi của One UI 8.5 cho thấy một menu Tiết kiệm pin (Power Saving) hoàn toàn mới với những công cụ cực kỳ thông minh.

One UI 8.5 có chế độ tiết kiệm pin thế hệ mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hai chế độ thủ công giúp tiết kiệm pin trên One UI 8.5

Theo các nguồn tin, One UI 8.5 sẽ chia rõ hai cấp độ tiết kiệm pin để người dùng lựa chọn tùy theo tình huống:

Chế độ Standard : Đây là giải pháp cân bằng, giúp tiết kiệm pin ở mức vừa phải mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm. Điểm đáng giá là khả năng tùy biến cao: người dùng có thể thiết lập danh sách ngoại lệ, đảm bảo các ứng dụng quan trọng vẫn hoạt động hết công suất trong khi hệ thống bóp nghẹt các tác vụ nền không cần thiết.

Chế độ Maximum: Được ví như chế độ 'sinh tồn', tùy chọn này sẽ tắt toàn bộ tính năng không thiết yếu và hạn chế tối đa việc tiêu tốn tài nguyên. Samsung khẳng định chế độ này sẽ giúp chiếc Galaxy trụ được lâu nhất có thể, hữu ích trong những chuyến đi xa hoặc khi không có nguồn sạc bên cạnh.

Điểm sáng giá nhất của bản cập nhật này chính là tính năng 'Adaptive power-saving' (tiết kiệm pin thích ứng). Đây là minh chứng cho việc Samsung đang tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống.

Thay vì bắt người dùng phải đau đầu lựa chọn bật hay tắt chế độ nào, One UI 8.5 sẽ tự động học hỏi thói quen sử dụng hằng ngày của người dùng. Hệ điều hành sẽ tự đưa ra quyết định khi nào cần tiết kiệm, khi nào cần 'xả' hiệu năng mà không cần bất kỳ sự can thiệp thủ công nào.

Với One UI 8.5, Samsung dường như đang muốn gửi đi một thông điệp là một chiếc điện thoại tốt không chỉ cần pin lớn mà cần một bộ não thông minh để sử dụng nguồn năng lượng đó hiệu quả nhất.