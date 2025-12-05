Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

One UI 8.5 trang bị tính năng tiết kiệm pin thông minh

Phong Đỗ
Phong Đỗ
05/12/2025 07:17 GMT+7

Không cần sạc dự phòng? One UI 8.5 và vũ khí bí mật giúp Galaxy trụ pin lâu nhất có thể.

Theo Sammy Fans, thời lượng pin luôn là bài toán đau đầu với các nhà sản xuất smartphone, và Samsung cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, thay vì chỉ tăng dung lượng pin vật lý, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang chọn cách tối ưu hóa phần mềm. Những hình ảnh rò rỉ mới nhất từ nhật ký thay đổi của One UI 8.5 cho thấy một menu Tiết kiệm pin (Power Saving) hoàn toàn mới với những công cụ cực kỳ thông minh.

Người dùng Samsung Galaxy sắp được 'hồi sinh' thời lượng pin nhờ One UI 8.5 - Ảnh 1.

One UI 8.5 có chế độ tiết kiệm pin thế hệ mới

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hai chế độ thủ công giúp tiết kiệm pin trên One UI 8.5

Theo các nguồn tin, One UI 8.5 sẽ chia rõ hai cấp độ tiết kiệm pin để người dùng lựa chọn tùy theo tình huống:

  • Chế độ Standard: Đây là giải pháp cân bằng, giúp tiết kiệm pin ở mức vừa phải mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm. Điểm đáng giá là khả năng tùy biến cao: người dùng có thể thiết lập danh sách ngoại lệ, đảm bảo các ứng dụng quan trọng vẫn hoạt động hết công suất trong khi hệ thống bóp nghẹt các tác vụ nền không cần thiết.
  • Chế độ Maximum: Được ví như chế độ 'sinh tồn', tùy chọn này sẽ tắt toàn bộ tính năng không thiết yếu và hạn chế tối đa việc tiêu tốn tài nguyên. Samsung khẳng định chế độ này sẽ giúp chiếc Galaxy trụ được lâu nhất có thể, hữu ích trong những chuyến đi xa hoặc khi không có nguồn sạc bên cạnh.

Điểm sáng giá nhất của bản cập nhật này chính là tính năng 'Adaptive power-saving' (tiết kiệm pin thích ứng). Đây là minh chứng cho việc Samsung đang tích hợp sâu trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống.

Thay vì bắt người dùng phải đau đầu lựa chọn bật hay tắt chế độ nào, One UI 8.5 sẽ tự động học hỏi thói quen sử dụng hằng ngày của người dùng. Hệ điều hành sẽ tự đưa ra quyết định khi nào cần tiết kiệm, khi nào cần 'xả' hiệu năng mà không cần bất kỳ sự can thiệp thủ công nào.

Với One UI 8.5, Samsung dường như đang muốn gửi đi một thông điệp là một chiếc điện thoại tốt không chỉ cần pin lớn mà cần một bộ não thông minh để sử dụng nguồn năng lượng đó hiệu quả nhất.

Tin liên quan

Mã nguồn One UI 8.5 hé lộ sạc không dây siêu nhanh của Samsung

Mã nguồn One UI 8.5 hé lộ sạc không dây siêu nhanh của Samsung

Phát hiện chuỗi mã lạ trong One UI 8.5 mở ra bằng chứng cho thấy Samsung sắp có nâng cấp lớn về pin.

Khám phá thêm chủ đề

Hàn Quốc Samsung GALAXY One UI 8.5 Pin thời lượng pin tiết kiệm pin tài nguyên Hiệu năng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận