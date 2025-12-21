3 quyền truy cập dịch vụ khiến điện thoại nhanh tụt pin

Nếu bạn đang phải sạc điện thoại 2 lần mỗi ngày hoặc lúc nào cũng kè kè cục sạc dự phòng, đừng vội đổ lỗi cho nhà sản xuất. Một thử nghiệm thực tế mới đây đã chứng minh rằng chỉ cần thu hồi 3 quyền truy cập không cần thiết, thời lượng pin có thể tăng gần gấp đôi, tình trạng tụt pin qua đêm giảm hẳn từ 15% xuống còn 5%.

Một số quyền truy cập dịch vụ khiến điện thoại hao pin hơn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ZDNET

Dưới đây là 3 'thủ phạm' chính và cách xử lý chúng.

1. Hoạt động nền (Background Activity)

Cả iOS và Android đều có cơ chế cho phép ứng dụng chạy ngầm để đồng bộ dữ liệu. Tính năng này hữu ích với Email hay Zalo, nhưng lại là thảm họa với các ứng dụng game, mua sắm hay mạng xã hội ít dùng. Khi chạy ngầm, chúng liên tục đánh thức CPU để tải dữ liệu, gây hao pin không cần thiết.

Các ứng dụng hoạt động trong nền rất ngốn pin ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Hãy rà soát lại điện thoại. Với những ứng dụng không cần cập nhật liên tục (như ứng dụng chỉnh ảnh, game offline), hãy vào Settings > Battery và chuyển sang chế độ 'Restricted' hoặc tắt Làm mới ứng dụng trong nền.

2. Dịch vụ định vị (Location Services)

Đây là quyền ngốn pin khủng khiếp nhất. Việc cấp quyền vị trí chính xác (Precise Location) buộc điện thoại phải kích hoạt GPS, Bluetooth và Wi-Fi cùng lúc để xác định tọa độ từng mét. Điều này chỉ cần thiết cho Google Maps hay Grab.

Tuy nhiên, nhiều ứng dụng mua sắm, thời tiết hay mạng xã hội lại đang đòi quyền này một cách vô lý.

Nên rà soát lại quyền sử dụng vị trí của các ứng dụng trên điện thoại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SCREEN RANT

Hãy chuyển quyền truy cập vị trí của các ứng dụng không cần thiết sang 'chỉ khi dùng ứng dụng'. Quan trọng hơn, hãy tắt tùy chọn vị trí chính xác đối với các ứng dụng chỉ cần biết bạn ở thành phố nào (như thời tiết, tin tức). Việc dùng vị trí tương đối giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể.

3. Quét thiết bị ở gần (Nearby Device Scanning)

Bạn có biết ngay cả khi không dùng Bluetooth, nhiều ứng dụng vẫn âm thầm quét các thiết bị xung quanh để ghép nối nhanh hoặc chia sẻ dữ liệu? Hành động này ngăn điện thoại đi vào chế độ ngủ sâu (Deep Sleep), khiến máy luôn trong trạng thái chờ lệnh và tiêu tốn năng lượng rò rỉ từng chút một.

Giải pháp là kiểm tra quyền 'Thiết bị ở gần' (Nearby Device) và thu hồi nó khỏi các ứng dụng không liên quan đến kết nối tai nghe hay đồng hồ thông minh.

Việc quét các thiết bị ở gần cũng gây tiêu tốn không ít năng lượng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Pin thực tế sau khi thay đổi

Sau khi thực hiện 3 thay đổi trên, kết quả ghi nhận cực kỳ khả quan:

Nhiệt độ: Máy mát hơn hẳn khi ở chế độ chờ.

Máy mát hơn hẳn khi ở chế độ chờ. Thời lượng: Từ chỗ phải sạc lại vào buổi tối, thiết bị hiện có thể trụ được 1,5 ngày.

Từ chỗ phải sạc lại vào buổi tối, thiết bị hiện có thể trụ được 1,5 ngày. Qua đêm: Mức tụt pin khi ngủ giảm từ 15% xuống chỉ còn 5%.

Lưu ý, mục tiêu của việc này là tối ưu hóa. Vì vậy, bạn không nên tắt các quyền cốt lõi của ứng dụng hệ thống hoặc các tính năng bạn dùng thường xuyên (như Wi-Fi hay thông báo quan trọng).