Cách tận dụng loa Bluetooth cũ thay vì vứt bỏ

Khi các thiết bị mới ra đời với trợ lý ảo thông minh và khả năng chống nước vượt trội, những chiếc loa Bluetooth cũ kỹ thường bị lãng quên trong xó tủ bám đầy bụi. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến việc biến chúng thành rác thải điện tử, hãy tham khảo một số ý tưởng sáng tạo dưới đây để trao cho chúng một 'cuộc đời thứ hai' đầy giá trị.

Có nhiều giải pháp hữu ích cho chiếc loa cũ thay vì vứt bỏ chúng ẢNH: DIY PROJECT

Nâng cấp giải trí tại gia với loa Bluetooth cũ

Nếu chiếc TV trong phòng ngủ hoặc máy chiếu mini của bạn có âm thanh quá nhỏ, chiếc loa Bluetooth cũ chính là 'vị cứu tinh'. Nó có thể đóng vai trò như một chiếc Soundbar Mini, mang lại âm thanh sống động và rõ ràng hơn hẳn loa tích hợp của TV. Thậm chí, với trào lưu chơi đĩa than (vinyl) đang quay trở lại, một chiếc loa cũ kết hợp với mâm đĩa than có Bluetooth sẽ tạo nên một góc nghe nhạc gọn gàng.

Đặc biệt, nếu bạn sở hữu nhiều loa cùng một thương hiệu (như JBL hay Ultimate Ears), hãy tận dụng tính năng kết nối đa loa của hãng để tạo thành hệ thống âm thanh vòm (stereo) hoặc phát nhạc đồng bộ khắp các phòng.

Trợ thủ cho sức khỏe và công việc

Một ứng dụng bất ngờ nhưng cực kỳ hữu ích là biến loa cũ thành máy tạo tiếng ồn trắng (white-noise machine). Thay vì tốn tiền mua máy chuyên dụng, bạn chỉ cần kết nối loa với điện thoại, bật các ứng dụng tạo tiếng mưa rơi hay tiếng suối chảy. Đặt nó ở góc phòng ngủ, bạn sẽ có một thiết bị hỗ trợ giấc ngủ hiệu quả.

Đặt loa trong phòng ngủ và biến nó thành máy tạo tiếng ồn trắng ẢNH: COOLBLUE

Đối với dân văn phòng làm việc tại nhà (WFH), loa Bluetooth cũ thường có micro và khả năng xử lý âm thanh tốt hơn loa laptop. Sử dụng nó làm loa hội nghị cho các cuộc gọi Zoom hay Google Meet sẽ giúp giọng nói rõ ràng hơn và giảm mệt mỏi khi không phải đeo tai nghe liên tục.

An toàn hơn khi vận động và thông minh hơn cho ngôi nhà



Khi đạp xe hay leo núi, việc đeo tai nghe có thể gây nguy hiểm do hạn chế âm thanh môi trường. Gắn một chiếc loa Bluetooth nhỏ lên ghi-đông xe đạp hoặc balo là giải pháp an toàn hơn, giúp bạn vừa thưởng thức âm nhạc vừa nhận biết được xe cộ xung quanh.

Cuối cùng, dành cho những người yêu thích nhà thông minh (smarthome), loa cũ có thể được tích hợp vào hệ thống của Google hoặc Amazon để làm loa thông báo. Nó có thể phát tiếng chuông khi có khách bấm cửa hoặc cảnh báo khi camera an ninh phát hiện chuyển động, giúp bạn tăng cường an ninh cho ngôi nhà mà không tốn thêm chi phí mua thiết bị mới.

Việc tận dụng lại đồ công nghệ cũ không chỉ là giải pháp tiết kiệm kinh tế thông minh mà còn là hành động thiết thực để giảm thiểu rác thải điện tử, bảo vệ môi trường.