Lộ diện tính năng chống say xe trên One UI 9

Theo Sammy Fans, Samsung đang lên kế hoạch tích hợp tính năng Motion Assist (Hỗ trợ chuyển động) vào giao diện One UI 9, được xây dựng trên nền tảng Android 17. Đây là động thái cho thấy Google và các đối tác phần cứng đang ngày càng quan tâm đến trải nghiệm sức khỏe người dùng (Digital Wellbeing).

Android 17 (One UI 9) giải quyết tình trạng 'say xe kỹ thuật số'

Nhiều người dùng gặp phải tình trạng say xe (Motion Sickness) khi sử dụng điện thoại lúc di chuyển. Nguyên nhân của vấn đề này nằm ở sự xung đột cảm giác, khi mắt bạn nhìn vào một màn hình tĩnh, báo hiệu rằng bạn đang đứng yên; trong khi đó, tai trong và cơ thể lại cảm nhận được sự rung lắc, gia tốc của phương tiện. Sự bất nhất tín hiệu này khiến não bộ bị rối loạn, dẫn đến cảm giác chóng mặt, muốn ói.

One UI 9 sắp có tính năng chống say xe mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Để giải quyết vấn đề này, tính năng Motion Assist (hay còn gọi là Motion Cues) sẽ hiển thị các chấm nhỏ ở cạnh màn hình. Các chấm này sẽ di chuyển ngược chiều hoặc đồng bộ với hướng di chuyển của xe (dựa trên dữ liệu từ cảm biến con quay hồi chuyển và gia tốc kế).

Những chuyển động thị giác tinh tế này giúp 'đánh lừa' não bộ, đồng bộ hóa những gì mắt thấy với những gì cơ thể cảm nhận, từ đó giảm thiểu đáng kể triệu chứng say xe mà không làm ảnh hưởng đến nội dung đang hiển thị trên màn hình.

Chuyên gia rò rỉ Assemble Debug đã phát hiện các đoạn mã liên quan đến tính năng này nằm sâu trong Google Play Services. Hiện tại, tính năng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và gặp một số hạn chế về quyền hiển thị đè (overlay) trên màn hình khóa hay thanh thông báo.

Tuy nhiên, với bản cập nhật Android 17, Google dự kiến sẽ tích hợp Motion Assist sâu vào hệ thống, cho phép các chỉ dẫn hình ảnh này hoạt động mượt mà trên mọi giao diện. Samsung, với truyền thống cập nhật nhanh chóng các tính năng cốt lõi của Android, dự kiến sẽ đưa công nghệ này lên các thiết bị Galaxy thông qua bản cập nhật One UI 9.

Ngoài ra, tính năng này hứa hẹn sẽ hoạt động thông minh cùng với chế độ 'Transiting mode' (Chế độ di chuyển), tự động kích hoạt khi điện thoại phát hiện người dùng đang ở trên phương tiện giao thông công cộng hay xe cá nhân.