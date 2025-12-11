Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Galaxy S23 chuẩn bị nhận One UI 8.5

Kiến Văn - Phong Đỗ
11/12/2025 19:48 GMT+7

Sau khi triển khai One UI 8.5 đến người dùng Galaxy S25, Samsung đã chính thức khởi động quá trình phát triển bản cập nhật cho dòng Galaxy S23.

Theo thông tin từ Samsung, dòng Galaxy S23 đủ điều kiện nhận bản cập nhật One UI 8.5, tuy nhiên chương trình Beta vẫn chưa được xác nhận có triển khai cho dòng sản phẩm này hay không. Có khả năng Samsung sẽ phát hành bản cập nhật ổn định của One UI 8.5 trực tiếp đến người dùng Galaxy S23 vào quý 2 năm sau, thay vì thông qua chương trình Beta.

Người dùng Galaxy S23 đón tin vui, chuẩn bị nhận One UI 8.5 - Ảnh 1.

Samsung đã bắt đầu thử nghiệm nội bộ One UI 8.5 cho Galaxy S23

ẢNH: T.L

Bản dựng nội bộ đầu tiên của One UI 8.5 mang ký hiệu FYLB, trong đó chữ "F" đại diện cho phiên bản chính của One UI, thay thế cho ký hiệu "E" của One UI 8.0. Nếu xuất hiện bản dựng có ký tự "Z", quá trình thử nghiệm Beta sẽ được khởi động ngay sau đó, nhưng khả năng này là khá thấp.

Theo báo cáo từ nguồn tin Akhilesh Kumar trên X, các phiên bản phần mềm cụ thể cho dòng Galaxy S23 sẽ đi kèm mã thử nghiệm gồm S911BXXU8FYLBG (Galaxy S23), S916BXXU8FYLBG (Galaxy S23 Plus), và S918BXXU8FYLBG (Galaxy S23 Ultra).

Ngoài Galaxy S23, bộ đôi smartphone màn hình gập Galaxy Z Flip6 và Z Fold6 cũng được ghi nhận chính thức gia nhập cuộc chơi One UI 8.5, sau khi các chuyên gia phần mềm phát hiện ra những bản firmware mang mã hiệu lạ có đuôi DYLB dành cho loạt sản phẩm này.

Động thái nói trên cho thấy Samsung đang ngày càng cam kết mạnh mẽ hơn trong việc hỗ trợ phần mềm dài hạn, đảm bảo cả những thiết bị đã ra mắt vài năm như Galaxy S23 Ultra cũng như bộ đôi Galaxy Z Fold6 và Z Flip6 cũng nhận được những trải nghiệm công nghệ mới nhất.

Những tính năng mới của One UI 8.5

One UI 8.5 được phát triển dựa trên One UI 8 (Android 16) và mang đến nhiều cải tiến đáng kể. Samsung đã nhấn mạnh một số tính năng nổi bật trên One UI 8.5 như Photo Assist được nâng cấp, Storage Share và Audio Broadcast.

Samsung vượt Apple thành nhà sản xuất smartphone số 1 thế giới

Người dùng sẽ được trải nghiệm một bảng điều khiển nhanh có thể tùy chỉnh cao, mang lại cảm giác tương tự như Android 16 nguyên bản. Các ứng dụng và dịch vụ cũng đã áp dụng thiết kế làm mờ tinh tế, trong khi thanh điều hướng và các cử chỉ vuốt trở lại.

Samsung dự kiến sẽ phát hành bản cập nhật One UI 8.5 ổn định vào nửa đầu năm sau, bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 6. Quá trình phát hành chính thức sẽ diễn ra cùng với sự ra mắt của Galaxy S26. Hiện tại, phiên bản Beta của One UI 8.5 cũng đang được triển khai cho người dùng dòng Galaxy S25, đồng thời chỉ giới hạn ở bốn quốc gia, với hai quốc gia khác sẽ tham gia vào cuối tháng này. Samsung có thể tiếp tục giới hạn phiên bản Beta chỉ dành cho dòng Galaxy S25.

