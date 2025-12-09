Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Samsung phát hành One UI 8.5 Beta

Kiến Văn
Kiến Văn
09/12/2025 07:16 GMT+7

Samsung vừa chính thức phát hành bản cập nhật One UI 8.5 Beta, đồng thời khởi động chương trình One UI 8.5 Beta cho những ai muốn thử nghiệm.

One UI 8.5 Beta cho phép người dùng Galaxy trải nghiệm các tính năng và cải tiến mới trước khi phiên bản chính thức được phát hành, mặc dù chương trình thử nghiệm hiện chỉ dành cho người dùng Galaxy S25.

Samsung chính thức phát hành One UI 8.5 Beta - Ảnh 1.

One UI 8.5 Beta đã cập bến một số mẫu Galaxy

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MIX VALE

Một số tính năng nổi bật trên One UI 8.5

Bản cập nhật mang đến nhiều tính năng giúp thiết bị Galaxy trở nên dễ sử dụng hơn, kết nối tốt và bảo mật hơn, đồng thời hỗ trợ người dùng trong việc tạo nội dung, quản lý thiết bị và bảo vệ dữ liệu hiệu quả hơn. Dưới đây là danh sách các tính năng nổi bật có trong One UI 8.5 Beta mà người mua có thể trải nghiệm.

  • Hỗ trợ ảnh nâng cao: Tính năng Photo Assist được cập nhật cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa ảnh liên tục mà không bị gián đoạn. Người dùng có thể xem lại tất cả phiên bản trong lịch sử chỉnh sửa và chọn phiên bản tốt nhất.
  • Chia sẻ nhanh được cải thiện: Tính năng Quick Share giờ đây có khả năng nhận diện người trong ảnh và đề xuất gửi ảnh trực tiếp cho họ, từ đó giúp việc chia sẻ trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn.
  • Audio Broadcast: One UI 8.5 Beta cải thiện khả năng tương tác giữa các thiết bị Galaxy khi tính năng Audio Broadcast cho phép người dùng gửi âm thanh, bao gồm cả giọng nói, đến các thiết bị hỗ trợ LE Audio gần đó thông qua Auracast.
  • Chia sẻ không gian lưu trữ: Tính năng Storage Share giúp quản lý tệp trên nhiều thiết bị trở nên liền mạch. Người dùng có thể truy cập tệp từ các thiết bị Galaxy khác, bao gồm tablet, PC và TV, trực tiếp qua ứng dụng My Files.
  • Bảo vệ chống trộm: Bảo mật trên One UI 8.5 Beta còn được tăng cường với tính năng Chống trộm (Theft protection) giúp bảo vệ điện thoại an toàn nếu bị mất hoặc đánh cắp. Tính năng này bao gồm tự động khóa sau nhiều lần mở khóa không thành công và kiểm tra danh tính mạnh mẽ hơn cho các cài đặt nhạy cảm.

Ngoài những tính năng trên, Samsung còn giới thiệu một số cải tiến giao diện người dùng và tính năng khác trên One UI 8.5 Beta. Nếu thiết bị đủ điều kiện, hãy tham gia chương trình beta ngay bây giờ để trải nghiệm những tính năng mới.

Tin liên quan

One UI 8.5 giúp giảm thông báo quảng cáo gây phiền nhiễu

One UI 8.5 giúp giảm thông báo quảng cáo gây phiền nhiễu

Một bản dựng bị rò rỉ của One UI 8.5 mà Samsung sắp ra mắt đã tiết lộ một tính năng mới trong phần Device Care.

Khám phá thêm chủ đề

One UI 8.5 bản cập nhật tính năng mới Samsung không gian lưu trữ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận