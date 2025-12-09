Samsung phát hành One UI 8.5 Beta

One UI 8.5 Beta cho phép người dùng Galaxy trải nghiệm các tính năng và cải tiến mới trước khi phiên bản chính thức được phát hành, mặc dù chương trình thử nghiệm hiện chỉ dành cho người dùng Galaxy S25.

One UI 8.5 Beta đã cập bến một số mẫu Galaxy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MIX VALE

Một số tính năng nổi bật trên One UI 8.5

Bản cập nhật mang đến nhiều tính năng giúp thiết bị Galaxy trở nên dễ sử dụng hơn, kết nối tốt và bảo mật hơn, đồng thời hỗ trợ người dùng trong việc tạo nội dung, quản lý thiết bị và bảo vệ dữ liệu hiệu quả hơn. Dưới đây là danh sách các tính năng nổi bật có trong One UI 8.5 Beta mà người mua có thể trải nghiệm.

Hỗ trợ ảnh nâng cao: Tính năng Photo Assist được cập nhật cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa ảnh liên tục mà không bị gián đoạn. Người dùng có thể xem lại tất cả phiên bản trong lịch sử chỉnh sửa và chọn phiên bản tốt nhất.

Chia sẻ nhanh được cải thiện: Tính năng Quick Share giờ đây có khả năng nhận diện người trong ảnh và đề xuất gửi ảnh trực tiếp cho họ, từ đó giúp việc chia sẻ trở nên nhanh chóng và đơn giản hơn.

Audio Broadcast: One UI 8.5 Beta cải thiện khả năng tương tác giữa các thiết bị Galaxy khi tính năng Audio Broadcast cho phép người dùng gửi âm thanh, bao gồm cả giọng nói, đến các thiết bị hỗ trợ LE Audio gần đó thông qua Auracast.

Chia sẻ không gian lưu trữ: Tính năng Storage Share giúp quản lý tệp trên nhiều thiết bị trở nên liền mạch. Người dùng có thể truy cập tệp từ các thiết bị Galaxy khác, bao gồm tablet, PC và TV, trực tiếp qua ứng dụng My Files.

Bảo vệ chống trộm: Bảo mật trên One UI 8.5 Beta còn được tăng cường với tính năng Chống trộm (Theft protection) giúp bảo vệ điện thoại an toàn nếu bị mất hoặc đánh cắp. Tính năng này bao gồm tự động khóa sau nhiều lần mở khóa không thành công và kiểm tra danh tính mạnh mẽ hơn cho các cài đặt nhạy cảm.

Ngoài những tính năng trên, Samsung còn giới thiệu một số cải tiến giao diện người dùng và tính năng khác trên One UI 8.5 Beta. Nếu thiết bị đủ điều kiện, hãy tham gia chương trình beta ngay bây giờ để trải nghiệm những tính năng mới.