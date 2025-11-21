Điện thoại Android đã có thể 'giao tiếp' với iPhone qua AirDrop

Tính năng mang tên Quick Share sẽ cho phép người dùng Android gửi tệp một cách liền mạch đến iPhone thông qua hệ thống AirDrop. Hiện tại, Quick Share chỉ được áp dụng cho dòng điện thoại Pixel 10 của Google.

Việc chia sẻ tệp giữa Android và iPhone giờ đây tiện hơn nhiều ẢNH: GOOGLE

Trước đó, OnePlus cũng đã triển khai một hệ thống chia sẻ tệp tương tự trong OxygenOS 16, tuy nhiên yêu cầu người dùng cài đặt ứng dụng O+ Connect trên iPhone để hoạt động. Ngược lại, Google cho phép chia sẻ mà không cần bất kỳ ứng dụng nào, chỉ cần người dùng chọn tùy chọn Quick Share và đảm bảo AirDrop đã được bật trên iPhone.

Khi hai điện thoại Android ở gần nhau, Quick Share sẽ là công cụ tiện lợi để chia sẻ dữ liệu. Trong khi đó, AirDrop đã là giải pháp phổ biến giữa iPhone và máy tính trong nhiều năm. Google khẳng định rằng tính năng này sử dụng kết nối trực tiếp và ngang hàng, đảm bảo dữ liệu không bao giờ được định tuyến qua máy chủ và không có thông tin nào bị ghi lại.

Chia sẻ dữ liệu an toàn giữa Android và iPhone

Đại diện Google cho biết, Quick Share sẽ sớm được mở rộng sang nhiều thiết bị khác, đồng thời khẳng định rằng công ty đã thực hiện các bài kiểm tra thâm nhập với sự tham gia của các chuyên gia độc lập để đảm bảo an toàn cho việc truyền tệp.

Google nhấn mạnh rằng người dùng hoàn toàn kiểm soát những tệp mà họ nhận và hệ thống chia sẻ này cho phép iPhone cũng có thể gửi tệp đến Pixel 10. Tính năng này hiện chỉ hoạt động trong chế độ "Mọi người trong 10 phút" của AirDrop. Đáng chú ý, Google đã xây dựng toàn bộ hệ thống dựa trên ngôn ngữ lập trình Rust nhằm ngăn chặn các lỗi và tấn công liên quan đến bộ nhớ.