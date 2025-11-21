Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Điện thoại Android đã có thể 'giao tiếp' với iPhone qua AirDrop

Kiến Văn
Kiến Văn
21/11/2025 11:07 GMT+7

Google đã ra mắt tính năng Quick Share giúp Android gửi/nhận tệp với iPhone qua AirDrop mà không cần ứng dụng bên thứ ba.

Tính năng mang tên Quick Share sẽ cho phép người dùng Android gửi tệp một cách liền mạch đến iPhone thông qua hệ thống AirDrop. Hiện tại, Quick Share chỉ được áp dụng cho dòng điện thoại Pixel 10 của Google.

Điện thoại Android cuối cùng cũng có thể 'giao tiếp' với iPhone qua AirDrop - Ảnh 1.

Việc chia sẻ tệp giữa Android và iPhone giờ đây tiện hơn nhiều

ẢNH: GOOGLE

Trước đó, OnePlus cũng đã triển khai một hệ thống chia sẻ tệp tương tự trong OxygenOS 16, tuy nhiên yêu cầu người dùng cài đặt ứng dụng O+ Connect trên iPhone để hoạt động. Ngược lại, Google cho phép chia sẻ mà không cần bất kỳ ứng dụng nào, chỉ cần người dùng chọn tùy chọn Quick Share và đảm bảo AirDrop đã được bật trên iPhone.

Khi hai điện thoại Android ở gần nhau, Quick Share sẽ là công cụ tiện lợi để chia sẻ dữ liệu. Trong khi đó, AirDrop đã là giải pháp phổ biến giữa iPhone và máy tính trong nhiều năm. Google khẳng định rằng tính năng này sử dụng kết nối trực tiếp và ngang hàng, đảm bảo dữ liệu không bao giờ được định tuyến qua máy chủ và không có thông tin nào bị ghi lại.

Chia sẻ dữ liệu an toàn giữa Android và iPhone

Đại diện Google cho biết, Quick Share sẽ sớm được mở rộng sang nhiều thiết bị khác, đồng thời khẳng định rằng công ty đã thực hiện các bài kiểm tra thâm nhập với sự tham gia của các chuyên gia độc lập để đảm bảo an toàn cho việc truyền tệp.

Google nhấn mạnh rằng người dùng hoàn toàn kiểm soát những tệp mà họ nhận và hệ thống chia sẻ này cho phép iPhone cũng có thể gửi tệp đến Pixel 10. Tính năng này hiện chỉ hoạt động trong chế độ "Mọi người trong 10 phút" của AirDrop. Đáng chú ý, Google đã xây dựng toàn bộ hệ thống dựa trên ngôn ngữ lập trình Rust nhằm ngăn chặn các lỗi và tấn công liên quan đến bộ nhớ.

Tin liên quan

Apple bị 'ép' mở cửa AirDrop cho Android

Apple bị 'ép' mở cửa AirDrop cho Android

EU đang 'ép' Apple mở cửa tính năng AirDrop cho Android.

Khám phá thêm chủ đề

Android Iphone Quick Share AirDrop tính năng mới Pixel 10
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận