Trộm ở London chê điện thoại Samsung, chỉ săn iPhone

Theo Android Authority, Sở Cảnh sát London đã ghi nhận 117.211 vụ trộm điện thoại di động chỉ trong năm 2024. Mặc dù không có dữ liệu cụ thể về thương hiệu điện thoại bị đánh cắp, nhưng có vẻ như bọn trộm có sở thích riêng.

Điện thoại Samsung bị kẻ trộm tại Anh "chê" ẢNH: REUTERS

Một bài viết trên blog London Centric đã kể về trường hợp của Sam, một người đàn ông 32 tuổi bị 8 tên trộm lao đến cướp giật điện thoại, máy ảnh và mũ len. Đáng ngạc nhiên, một tên trộm quay lại và trả chiếc điện thoại Samsung của anh. Lý do? Bọn trộm "không muốn có Samsung".

Điều thú vị hơn, những tên trộm này vẫn giữ lại mũ len của Sam khi trả lại chiếc điện thoại Samsung, cho thấy sự coi thường của chúng đối với thiết bị này. Thông tin này phù hợp với những gì mà Mark - một người khác cũng mất điện thoại Galaxy và cho biết điện thoại của anh đã bị ném xuống đất sau khi một tên trộm đi xe đạp không mấy ấn tượng với nó. Mark chia sẻ: "Tôi cảm thấy giống như bị bác bỏ".

Lý do nào kẻ trộm quay lưng điện thoại Samsung?

Các chuyên gia cho rằng sự coi thường này liên quan đến giá trị bán lại thấp hơn của điện thoại Android so với iPhone. Mặc dù giá bán lẻ giữa các mẫu điện thoại cao cấp từ Galaxy và Apple tương đương, nhưng iPhone lại giữ giá trị tốt hơn theo thời gian.

Jake Moore, cố vấn an ninh mạng của ESET, cho biết: "Thiết bị Apple có giá trị thị trường đồ cũ cao hơn và việc mua những chiếc điện thoại được ưa chuộng này sẽ hợp lý hơn về mặt kinh tế so với các mẫu điện thoại cũ giá rẻ".

Có lẽ, kẻ trộm ở London muốn sở hữu iPhone không phải vì chúng dễ mở khóa hơn mà vì giá trị bán lại cao hơn. Cả iPhone và điện thoại Android đều có tính năng bảo mật chống trộm mạnh mẽ, trong đó Google và Samsung ngày càng cải thiện trong lĩnh vực này. Ví dụ, tính năng Theft Detection Lock của Android cho phép khóa thiết bị nếu cảm biến gia tốc phát hiện hành vi giật.

Vì vậy, trong cuộc chiến giữa iOS và Android, ngay cả kẻ trộm cũng không muốn lấy điện thoại Samsung. Trớ trêu thay, điều này ít nhất có thể mang lại cho người dùng Android một chút an tâm trong bối cảnh nạn trộm cắp điện thoại đang gia tăng.