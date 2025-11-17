Smartphone Android chuẩn bị có Face ID mạnh hơn cả iPhone

Theo Digitaltrends, Metalenz đã hợp tác với gã khổng lồ trong ngành vi mạch UMC để sản xuất hàng loạt công nghệ mới thách thức Face ID mang tên Polar ID. Công nghệ này sẽ đến với nhiều smartphone Android trong tương lai, bao gồm cả Galaxy S27 Ultra ra mắt năm 2027.

Polar ID sẽ khiến Face ID trở nên lỗi thời ẢNH: UNPLASH

Khác với các camera thông thường, Polar ID sử dụng ống kính "metasurface" đặc biệt, một dạng ống kính siêu mỏng và ánh sáng phân cực để quét khuôn mặt người dùng. Công nghệ này đã được thử nghiệm thành công trên một chiếc smartphone demo sử dụng chip Snapdragon, cho thấy tính khả thi và sẵn sàng để triển khai.

Đáng chú ý, các rò rỉ cho thấy Samsung có thể là công ty đầu tiên áp dụng công nghệ này khi nguồn tin chỉ ra "Polar ID v1.0" đã xuất hiện trong mã nguồn của Galaxy S27 Ultra.

Sự hợp tác giữa Metalenz và UMC đánh dấu một bước tiến lớn trong việc cải thiện tính năng mở khóa bằng khuôn mặt. Hiện tại, các công nghệ như Face ID yêu cầu nhiều cảm biến, dẫn đến các thiết kế "tai thỏ" hoặc "đục lỗ" lớn gây khó chịu cho trải nghiệm. Trong khi đó, Polar ID có thể thực hiện chức năng tương tự, thậm chí tốt hơn, chỉ với một chip quang học phẳng nhỏ gọn.

Polar ID không chỉ chụp ảnh khuôn mặt mà còn phân tích ánh sáng phản chiếu từ các đường nét và vật liệu trên khuôn mặt, khiến việc đánh lừa bằng ảnh 2D hoặc video trở nên cực kỳ khó khăn. Thời gian mở khóa cũng rất nhanh, chỉ mất khoảng 180 mili giây.

Trong vài năm tới, tính năng mở khóa bằng khuôn mặt trên smartphone sẽ trở nên an toàn và tinh tế hơn. Công nghệ Polar ID không chỉ xác nhận hình ảnh mà còn kiểm tra để đảm bảo đó thực sự là bạn, ở dạng 3D, không phải chỉ là một bức ảnh. Điều này có nghĩa các nhà sản xuất điện thoại có thể loại bỏ các phần tai thỏ hay đục lỗ mà không ảnh hưởng đến tính bảo mật, dẫn đến những chiếc điện thoại an toàn và đẹp hơn.

Metalenz và UMC đang tăng cường sản xuất công nghệ này và dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2026. Người tiêu dùng có thể mong đợi thấy Polar ID xuất hiện trên các điện thoại cao cấp và thiết bị thông minh khác trong thời gian tới. Khi các nhà sản xuất đua nhau cải thiện tính năng bảo mật và thiết kế toàn màn hình, Polar ID có thể trở thành tiêu chuẩn vàng mới trong việc đảm bảo chỉ có chủ nhân mới có thể truy cập vào thiết bị của mình.