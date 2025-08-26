TP.HCM: Bắt nóng 2 nghi can đột nhập cửa hàng Điện máy Xanh trộm 20 điện thoại

Ngày 26.8, UBND xã Bình Giã (TP.HCM) khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong vụ bắt giữ nóng 2 nghi can đột nhập cửa hàng Điện máy Xanh trộm tài sản.

UBND xã Bình Giã khen thưởng đột xuất cho lực lượng phá án ẢNH: NGUYỄN LONG

Trước đó, khoảng 0 giờ 50 ngày 21.8, Công an xã Bình Giã (TP.HCM) nhận tin báo cửa hàng Điện Máy Xanh thuộc ấp Trung Thành, xã Bình Giã (xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) bị trộm đột nhập, lấy 20 điện thoại di động trị giá 180 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an xã Bình Giã phối hợp Viện KSND khu vực 14, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, sàng lọc nghi can trộm tài sản.

Công an Bình Giã cũng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xác minh ban đầu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng làm nhiệm vụ xác định Nguyễn Thanh Tâm (35 tuổi, ở Đồng Nai) và Trần Tiểu Long (21 tuổi, ở Đồng Tháp) là 2 nghi can liên quan đến vụ trộm.

Tâm và Long bị bắt giữ tại Đồng Tháp ẢNH: CTV

Sau khi trộm điện thoại tại cửa hàng Điện máy xanh, 2 nghi can trên đã nhanh chóng di chuyển khỏi địa bàn xã Bình Giã, chạy về xã Bình Trưng và xã Long Định (Đồng Tháp) để trốn.

Ngày 23.8, lực lượng công an đã mời Tâm và Long đến trụ sở Công an xã Long Định (Đồng Tháp) để làm rõ. Tại đây, cả 2 đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản tại cửa hàng Điện Máy Xanh thuộc ấp Trung Thành, xã Bình Giã.

Lực lượng công an đã thu hồi được toàn bộ số tài sản bị mất gồm 20 chiếc điện thoại các loại, tạm giữ 1 xe máy là phương tiện gây án.