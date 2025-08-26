Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Bắt nóng 2 nghi can đột nhập cửa hàng Điện máy Xanh trộm 20 điện thoại

Nguyễn Long
Nguyễn Long
26/08/2025 11:46 GMT+7

Đột nhập cửa hàng Điện máy Xanh trộm cắp 20 điện thoại di động rồi di chuyển từ Bà Rịa - Vùng Tàu (cũ) đến Đồng Tháp để trốn, Tâm và Long đã bị lực lượng công an bắt giữ sau gần 36 giờ gây án.

Ngày 26.8, UBND xã Bình Giã (TP.HCM) khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong vụ bắt giữ nóng 2 nghi can đột nhập cửa hàng Điện máy Xanh trộm tài sản.

TP.HCM: Bắt nóng 2 nghi can đột nhập cửa hàng Điện máy Xanh trộm 20 điện thoại - Ảnh 1.

UBND xã Bình Giã khen thưởng đột xuất cho lực lượng phá án

ẢNH: NGUYỄN LONG

Trước đó, khoảng 0 giờ 50 ngày 21.8, Công an xã Bình Giã (TP.HCM) nhận tin báo cửa hàng Điện Máy Xanh thuộc ấp Trung Thành, xã Bình Giã (xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) bị trộm đột nhập, lấy 20 điện thoại di động trị giá 180 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an xã Bình Giã phối hợp Viện KSND khu vực 14, các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, sàng lọc nghi can trộm tài sản.

Công an Bình Giã cũng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xác minh ban đầu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng làm nhiệm vụ xác định Nguyễn Thanh Tâm (35 tuổi, ở Đồng Nai) và Trần Tiểu Long (21 tuổi, ở Đồng Tháp) là 2 nghi can liên quan đến vụ trộm.

TP.HCM: Bắt nóng 2 nghi can đột nhập cửa hàng Điện máy Xanh trộm 20 điện thoại - Ảnh 2.

Tâm và Long bị bắt giữ tại Đồng Tháp

ẢNH: CTV

Sau khi trộm điện thoại tại cửa hàng Điện máy xanh, 2 nghi can trên đã nhanh chóng di chuyển khỏi địa bàn xã Bình Giã, chạy về xã Bình Trưng và xã Long Định (Đồng Tháp) để trốn.

Ngày 23.8, lực lượng công an đã mời Tâm và Long đến trụ sở Công an xã Long Định (Đồng Tháp) để làm rõ. Tại đây, cả 2 đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản tại cửa hàng Điện Máy Xanh thuộc ấp Trung Thành, xã Bình Giã.

Lực lượng công an đã thu hồi được toàn bộ số tài sản bị mất gồm 20 chiếc điện thoại các loại, tạm giữ 1 xe máy là phương tiện gây án.

Tin liên quan

Cửa hàng Điện Máy Xanh ở TP.Thủ Đức bị trộm 8 điện thoại di động hạng sang

Cửa hàng Điện Máy Xanh ở TP.Thủ Đức bị trộm 8 điện thoại di động hạng sang

Một cửa hàng Điện Máy Xanh trên địa bàn TP.Thủ Đức (TP.HCM) bị trộm đột nhập lấy trộm 8 điện thoại di động, trị giá gần 150 triệu đồng.

Khám phá thêm chủ đề

trộm Điện Máy Xanh trộm điện thoại Trộm cắp tài sản TP.HCM xã Bình Giã
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận