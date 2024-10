An Giang: Cháy lớn tại siêu thị Điện máy Xanh

Sáng 5.10, Công an tỉnh An Giang xác nhận vụ cháy lớn xảy ra tại siêu thị Điện máy Xanh trên đường Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên.

Hiện trường vụ cháy ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, người nhìn thấy lửa và khói bốc lên từ siêu thị Điện máy Xanh liền điện báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC An Giang lập tức huy động nhiều xe cứu hỏa cùng các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với địa phương chữa cháy.

Vụ cháy lớn xảy ra tại siêu thị Điện máy Xanh trên đường Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, An Giang rạng sáng 5.10 ẢNH: CTV

Do siêu thị có diện tích rộng, chứa nhiều hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã cắt giao thông qua khu vực cháy, đồng thời di tản người dân gần hiện trường ra khỏi nhà.

Đến 8 giờ ngày 5.10, lực lượng chức năng tỉnh An Giang vẫn còn xử lý đám cháy ẢNH: TRẦN NGỌC

Hơn 1 giờ sau, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, do vẫn còn khói ngúng nên Công an tỉnh An Giang bố trí xe chuyên dùng tiếp tục dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Một cán bộ UBND P.Mỹ Phước cho biết, vụ cháy đã thiêu rụi gần như hoàn toàn siêu thị.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh An Giang, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn nêu trên. Hiện, chưa thống kê được thiệt hại tài sản.