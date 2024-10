Đồng Tháp: Cháy lớn trong đêm, cửa hàng giày dép bị thiêu rụi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 30.9, ngọn lửa bùng phát tại cửa hàng giày dép S.T. rồi nhanh chóng bao trùm shop này, sau đó cháy lan sang một số nhà dân, nhà trọ sinh viên lân cận. Do trong cửa hàng giày dép chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, khói đen bốc lên nghi ngút cả một khu vực rộng lớn.

Lực lượng chữa cháy nỗ lực dập lửa ẢNH: TRẦN NGỌC

Nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Tháp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp điều 4 xe chữa cháy, hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp Công an TP.Cao Lãnh tham gia chữa cháy, giữ an ninh trật tự, điều tiết phân luồng giao thông. Đồng thời, một kobe thi công công trình gần đó cũng được huy động hỗ trợ xử lý đám cháy.

Quá trình chữa cháy rất vất vả, xe chữa cháy liên tục đi tiếp nước ẢNH: TRẦN NGỌC

Vụ cháy nằm ngay điểm dân cư, sinh viên đông đúc khiến công tác chữa cháy mất nhiều thời gian ẢNH: TRẦN NGỌC

Nhiều người dân gần hiện trường cho biết, trước khi ngọn lửa bùng phát, họ nghe vài tiếng nổ lớn. Khi chạy ra ngoài xem thì phát hiện lửa cháy dữ dội trong cửa hàng giày dép S.T..

Lực lượng chữa cháy nỗ lực dập lửa ẢNH: TRẦN NGỌC

Do đám cháy xảy ra ngay khu vực đông dân cư và nhiều sinh viên ở trọ nên lực lượng chức năng vừa nỗ lực vừa chữa cháy, vừa ngăn không cho cháy lan sang nhà dân và dãy nhà trọ xung quanh.

Người dân và sinh viên trong các nhà trọ lân cận được sơ tán để đảm bảo an toàn.

Kobe công trình giao thông gần đó được huy động đến hỗ trợ chữa cháy ẢNH: TRẦN NGỌC

Có mặt tại hiện trường, PV Thanh Niên ghi nhận, cửa hàng giày dép có chiều ngang khoảng 20 m, dài hơn 20 m. Quá trình chữa cháy, xe chuyên dùng phải liên tục chạy đi tiếp nước để đủ nước. Đến 22 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Rất đông người dân tập trung xem chữa cháy ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo lãnh đạo Công an TP.Cao Lãnh, vụ cháy lớn không gây thiệt hại về người nhưng cửa hàng giày dép bị thiêu rụi hoàn toàn; đồng thời một số phòng trọ và nhà dân bị cháy xém. Hiện, chưa thống kê được thiệt hại về tài sản.