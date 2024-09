1 người tử vong trong đám cháy xưởng tái chế nhựa ở Hà Nội

Chiều 28.9, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an H.Hoài Đức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng tái chế nhựa trên địa bàn khiến 1 người tử vong.

Lửa bùng lên dữ dội từ đám cháy nhà xưởng tái chế nhựa ẢNH: Đ.T

Trước đó, khoảng 4 giờ 25 cùng ngày, Tổng đài 114 Trung tâm chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận tin báo cháy xưởng tái chế nhựa tại Đội 12 khu Chùa Rừng (xã Dương Liễu, H.Hoài Đức), đã điều 6 xe chữa cháy và 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc công an các huyện Hoài Đức, Đan Phượng và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCN Công an TP.Hà Nội đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Lực lượng chức năng dập lửa ẢNH: Đ.T

Đồng thời, Công an H.Hoài Đức cũng huy động Công an xã Dương Liễu và công an các xã lân cận phối hợp Ban Chỉ huy quân sự H.Hoài Đức, nhân dân hỗ trợ chữa cháy, tìm kiếm, cứu nạn.

Công an TP.Hà Nội cho hay, khu vực cháy là xưởng tái chế nhựa, quy mô 1 tầng, kết cấu khung thép mái tôn với diện tích khoảng 500 m2. Tình hình đám cháy phức tạp, nhiều vật liệu dễ cháy, phát sinh khói, khí độc và có khả năng cháy lan sang các nhà xưởng, kho lân cận.

Vụ cháy khiến 1 người tử vong ẢNH: Đ.T

Khoảng 5 giờ 5 ngày 28.9, đám cháy được khống chế và khoảng 6 giờ 20 được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan.

Theo Công an TP.Hà Nội, ngoài thiệt hại tài sản, đám cháy đã khiến anh B.V.X (26 tuổi, trú H.Yên Thủy, Hòa Bình) tử vong.