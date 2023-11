Cháy xưởng sản xuất thuốc thú y, 4 công nhân được giải cứu

Tối 29.11, Công an TP.Hà Nội cho biết, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an H.Thường Tín (Hà Nội) và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội đã dập tắt đám cháy xảy ra tại xưởng sản xuất thuốc thú y nằm trong Cụm công nghiệp Liên Phương (H.Thường Tín), đồng thời giải cứu 4 công nhân bị mắc kẹt.

Hiện trường vụ cháy CHU THÚY

Trước đó, khoảng 15 giờ 35 ngày 29.11, Trung tâm Chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận tin báo cháy xảy ra tại xưởng sản xuất thuốc thú y kể trên và đã điều động 4 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an H.Thường Tín, Đội chữa cháy và CNCH khu vực 5 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Nội) đến hiện trường tổ chức dập lửa, cứu nạn.



Theo Công an TP.Hà Nội, khu vực bị cháy là nhà xưởng có diện tích khoảng 500 m2, kết cấu khung thép, mái tôn, là nơi sản xuất, bảo quản thuốc thú y.

Lực lượng PCCC và CNCH sơ cứu nạn nhân CHU THÚY

Ngay sau khi tiếp cận, chỉ huy lực lượng chữa cháy đã phân công triển khai đội hình chữa cháy, trinh sát và tìm người mắc kẹt bên trong.

Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chữa cháy đã khống chế được đám cháy, không để lan sang các xưởng lân cận; đồng thời cứu được 3 công nhân và hướng dẫn một công nhân bị mắc kẹt ra khỏi đám cháy an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế.

Công an H.Thường Tín đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.