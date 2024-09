Sóc Trăng: Cháy lớn tại siêu thị sách, thiệt hại hơn 2 tỉ đồng

Ngày 9.9, tin từ Công an TX.Ngã Năm cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại một siêu thị chuyên kinh doanh sách, ước thiệt hại tài sản hơn 2 tỉ đồng.

Hiện trường vụ cháy siêu thị sách ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ cùng ngày, siêu thị sách ở đường Mai Thanh Thế, P.1, TX.Ngã Năm (Sóc Trăng), do ông Nguyễn Bá Tùng làm chủ, bất ngờ bốc cháy dữ dội. Hàng trăm người dân lân cận, cùng chính quyền địa phương, công an, dân phòng nhanh chóng chữa cháy; đồng thời điện báo công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an TX.Ngã Năm đã huy động các đội nghiệp vụ, phối hợp lực lượng công an các xã, phường đến hiện trường. Đồng thời, lực lượng PCCC Công an tỉnh Sóc Trăng huy động nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường kịp thời dập tắt đám cháy, khống chế không để lửa cháy lan các khu vực xung quanh.

Lãnh đạo TX.Ngã Năm thăm hỏi gia đình ông Nguyễn Bá Tùng sau vụ hỏa hoạn ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Tuy nhiên, đám cháy đã làm nhiều tài sản trong siêu thị bị thiêu rụi, gồm: tập sách, máy photocopy, máy vi tính, văn phòng phẩm, quà lưu niệm. Ước thiệt hại tài sản hơn 2 tỉ đồng.

Sáng cùng ngày, ông Kim Thái Phong, Chủ tịch UBND TX.Ngã Năm, cùng đại diện các ngành, đoàn thể đến hiện trường thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Bá Tùng và hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả vụ cháy.

Ông Kim Thái Phong chỉ đạo Công an TX.Ngã Năm phối hợp Công an tỉnh Sóc Trăng khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn tại siêu thị nêu trên.