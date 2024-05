Cửa hàng Điện Máy Xanh ở TP.Thủ Đức bị trộm 8 điện thoại di động hạng sang

Ngày 23.5, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Dực (37 tuổi, quê Nghệ An) điều tra về tội trộm cắp tài sản tại Điện Máy Xanh.

Cưa hàng Điện Máy Xanh, nơi xảy ra vụ việc TDK

Trước đó, ngày 10.5, nhân viên của cửa hàng Điện Máy Xanh trên đường 11 (P.Linh Xuân) đến công an trình báo về việc cửa hàng bị mất trộm 8 chiếc điện thoại di động hạng sang, tổng trị giá gần 150 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, công an xác định tối 9.5, Dực trùm áo thun che đầu rồi trèo qua cửa rào, đột nhập vào cửa hàng qua đường mái tôn.

Tại đây, Dực đeo bao tay rồi trộm đi 8 chiếc điện thoại di động hạng sang cho vào túi ni lông. Sau khi lấy được tài sản, Dực nhanh chóng tẩu thoát về hướng TP.Dĩ An (Bình Dương).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 13.5, Công an TP.Thủ Đức đã bắt giữ Dực khi người này đang lẩn trốn tại Đồng Nai và thu hồi tất cả tài sản bị trộm.

Tại cơ quan công an, người này khai nhận toàn bộ hành vi trộm 8 chiếc điện thoại di động của cửa hàng Điện Máy Xanh.