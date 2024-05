Công an TP.Thủ Đức bắt nữ DJ cùng bạn trai 'siêu trộm'

Ngày 23.5, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuyến (33 tuổi, quê Hải Dương) và Đoàn Nguyễn Ngọc Thương (bạn gái Tuyến, 28 tuổi, quê Quảng Ninh) về tội trộm cắp tài sản.

Tuyến và Thương sinh sống cùng nhau như vợ chồng tại nhà trọ trên đường Nguyễn Sơn Hà (H.Trảng Bom, Đồng Nai).

Thương (bên trái) và Tuyến tại cơ quan công an CACC

Theo điều tra, tối 27.3, Tuyến lái xe máy chở Thương từ Đồng Nai đến công viên trên địa bàn P.Hiệp Phú (TP.Thủ Đức, TP.HCM) để tìm nhà dân đột nhập trộm tài sản. Trong lúc Tuyến thực hiện hành vi thì Thương lái xe đến quán cà phê gần đó chờ bạn trai.

Lát sau, Tuyến đột nhập vào nhà của anh T. (36 tuổi), lấy trộm 2 chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 30 triệu đồng. Chủ nhà phát hiện vụ việc, truy đuổi nên Tuyến leo lên, trốn tại mái nhà của một nhà dân khác trên đường Lê Văn Việt.

Gần 4 giờ sáng 28.3, nhận tín hiệu của bạn trai, Thương gửi xe máy ở siêu thị rồi đặt ô tô công nghệ tới đón. Lúc này, các đội nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức ập vào bắt giữ cả 2. Tại cơ quan công an, Thương và Tuyến khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên thường đi trộm tài sản.

Bước đầu, công an xác định Tuyến có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Thương là nữ DJ có tiếng, từng hoạt động trên địa bàn TP.HCM.

Cả 2 cũng khai nhận từ tháng 8.2023 đến khi bị bắt đã gây ra ít nhất 4 vụ trộm tài sản khác trên địa bàn TP.Thủ Đức. Trong đó, có 1 vụ nhóm này trộm hơn 300 triệu đồng tiền mặt, nhiều vàng và ngoại tệ trị giá gần 1 tỉ đồng. Số vàng này cả 2 mang đi bán được 250 triệu đồng.

1 vụ khác, nhóm này trộm được 1 điện thoại di động hạng sang, 3 đồng hộ trị giá cao, 1 nhẫn bạch kim có đính kim cương và 4 nhẫn bạch kim, 6.750 USD và một số tài sản có giá trị khác. Tổng số tài sản mà nữ DJ cùng bạn trai trộm được lên đến nhiều tỉ đồng.

Hiện công an đang mở rộng điều tra, tiếp tục làm rõ vụ việc.