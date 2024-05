Khởi tố nhóm trộm xe cùng 81 đơn hàng của shipper ở TP.Thủ Đức

Ngày 3.5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Hoàng (31 tuổi), Nguyễn Đức Huy (35 tuổi, cùng quê Nghệ An, anh ruột Hoàng) và Hoàng Văn Quang (34 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 11 giờ ngày 21.4, trong lúc đi giao hàng cho công ty, anh Huỳnh Văn Sơn (34 tuổi, quê Vĩnh Long, hành nghề shipper) chạy xe máy đến quán ăn trên đường Hàng Tre (P.Long Thạnh Mỹ) ăn cơm và để xe máy bên ngoài.

Lúc này, Huy và Hoàng chạy xe máy gắn biển số giả ngang qua, thấy trên xe của nam shipper còn cấm chìa khóa nên đã tiếp cận, nhanh chóng trộm xe máy của người này, rồi tẩu thoát về tỉnh Bình Dương. Thời điểm này, trên xe nạn nhân có thùng hàng chứa 81 đơn hàng chuẩn bị đi giao cho khách.

Chiếc xe máy trộm được, Huy và Hoàng mang bán cho một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) với giá 6 triệu đồng.

Một số đơn hàng bị Hoàng và Huy vứt ở khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM, số khác thì mang về căn hộ chung cư trên địa bàn P.Tân Phú (TP.Thủ Đức), để cùng với một người phụ nữ 30 tuổi (quê Nghệ An, người yêu của Hoàng) sử dụng. Số hàng còn lại thì nhóm này khai bỏ lại trên xe đã bán.

Tại cơ quan công an, Huy còn khai nhận thêm một đồng bọn khác là Quang, cùng gây ra vụ trộm xe máy trên địa bàn P.Tân Phú (TP.Thủ Đức) trong hôm 14.4. Chiếc xe máy này được Huy và Quang bán với giá 2 triệu đồng.

Tiếp tục điều tra, công an xác định Quang còn thực hiện thêm vụ trộm xe máy khác tại chung cư trên địa bàn P.Tân Phú lúc 10 giờ ngày 24.4.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) mở rộng điều tra, làm rõ.