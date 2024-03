Bắt nhóm trộm cắp tài sản tại hàng loạt nhà dân ở TP.HCM

Ngày 30.3, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) đang tạm giữ Dương Tấn Học (24 tuổi), Quảng Văn Lụm (31 tuổi), Nguyễn Ngọc Bình (29 tuổi), Vạn Văn Hắc Quyên (22 tuổi), Xầm Văn Quy (25 tuổi, cùng ở Ninh Thuận) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 23.3, Công an Q.Gò Vấp tiếp nhận tin báo của chị N.C.K.D (29 tuổi, ở Q.Gò Vấp) về việc bị trộm cắp tài sản.

Nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở TP.HCM bị bắt CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra, tối 22.3, chị D. rời khỏi nhà đến rạng sáng hôm sau trở về thì phát hiện tài sản gồm nhẫn, dây chuyền, đồng hồ trị giá hơn 100 triệu đồng đã bị trộm.

Nhận tin báo, Công an Q.Gò Vấp nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định Học, Lụm, Bình, Quyên, Quy là nghi phạm.

15 giờ ngày 28.3, Công an Q.Gò Vấp phối hợp Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) bắt giữ 5 nghi phạm trên địa bàn TP.Dĩ An.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận chỉ trong tháng 3.2024, nhóm đã gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn Q.Gò Vấp với nhiều tài sản có giá trị như điện thoại di động, máy tính, trang sức. Số tài sản trộm cắp được nhóm này mang bán cho một người tên T.S (ngụ Q.Gò Vấp) và chia tiền tiêu xài.

Vụ việc đang được Công an Q.Gò Vấp tiếp tục điều tra làm rõ.