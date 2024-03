Thủ Đức: Đột nhập nhà dân phá két sắt trộm tài sản gần 500 triệu đồng

Ngày 23.3, nguồn tin Thanh Niên xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ nghi phạm Tào Văn Đức (35 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.



Căn nhà bị trộm đột nhập nằm trong khu dân cư Thiên Lý T.D

Trước đó, ngày 19.3, sau khi đi công việc về, chủ của một căn nhà nằm trong khu dân cư Thiên Lý (P.Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM) phát hiện nhà có dấu hiệu bị trộm đột nhập. Kiểm tra đồ đạc trong nhà, gia chủ tá hỏa khi thấy két sắt bị cạy và nhiều tài sản gồm: vàng, tiền mặt..., tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng bị lấy trộm.

Vụ việc nhanh chóng được chủ nhà trình báo Công an P.Phước Long B. Lập tức, Công an P.Phước Long B phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức vào cuộc điều tra, truy xét và bắt giữ được nghi phạm Tào Văn Đức (35 tuổi, quê Thanh Hóa).

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận, rạng sáng 19.3, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, Đức đã đột nhập vào nhà lấy trộm số tài sản nói trên, rồi tẩu thoát.

Vụ nhập nha phá két sắt trộm tài sản đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.