TP.HCM: Công an Q.Gò Vấp xử lý tình trạng buôn bán shisha, bóng cười, thuốc lá điện tử

Hiện đoàn kiểm tra đã lập biên bản, thu giữ tang vật, trưng cầu giám định số hóa chất nói trên để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Theo đó, từ ngày 25.5 đến nay, đoàn kiểm tra gồm các lực lượng: Đội Cảnh sát ma túy, Đội Cảnh sát kinh tế, công an 16 phường của Q.Gò Vấp... đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Q.Gò Vấp.

Qua đó đã phát hiện, thu giữ 68 bình khí N2O (khí bơm bóng cười), 19 lọ tinh dầu shisha, 15 bình hút shisha, 18 cây thuốc shisha, 2 hũ thuốc shisha…

Số tang vật bị thu giữ trong đợt kiểm tra. Trong đó có nhiều bình nghi là khí N2O (khí cười) CÔNG AN CUNG CẤP

Tại thời điểm kiểm tra, một số cơ sở kinh doanh còn vi phạm lỗi gây tiếng ồn vượt ngưỡng quy định tại nơi công cộng sau 23 giờ đêm và chiếm dụng lòng lề đường, vỉa hè để làm nơi kinh doanh mua bán.

Trong thời gian tới, để đảm bảo an ninh trên địa bàn, Công an Q.Gò Vấp nói riêng và công an các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM nói chung tiếp tục đẩy mạnh công tác công tác kiểm tra, xử lý tình trạng sử dụng shisha, bóng cười, thuốc lá điện tử...