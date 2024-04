Khởi tố 16 bị can trong vụ mua bán hóa đơn hơn 2.500 tỉ đồng ở TP.HCM

Trước đó, ngày 11.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.10 triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn do Nguyễn Xuân Vinh (47 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) cầm đầu; khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn CACC

Bước đầu, công an phát hiện Vinh và đồng phạm đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty "ma” trên địa bàn Q.10 và các địa bàn lân cận nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), thu lợi bất chính.

Từ năm 2020 đến nay, thông qua 20/26 công ty "ma”, Vinh và đồng phạm đã xuất trên 12.000 hóa đơn GTGT cho hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận, với tổng trị giá ghi khống hơn 2.500 tỉ đồng, thu lợi hàng chục tỉ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án trên, cơ quan điều tra xác định nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn từ đường dây trên để đưa vào sử dụng trong hoạt động tài chính, kế toán, báo cáo thuế, vi phạm quy định của pháp luật.

Mở rộng điều tra, đến nay (29.4), Công an Q.10 đã khởi tố thêm 11 bị can là giám đốc, kế toán các công ty có liên quan về tội danh mua bán trái phép hóa đơn.

Cụ thể: Trần Quang My, Giám đốc Công ty TNHH nhà hàng Odyssey (trụ sở tại Q.1); Châu Hải Trung, Giám đốc Công ty CP tư vấn thiết kế và xây dựng Nesshin (ở Q.Gò Vấp); Phan Tấn Mai Chinh, Giám đốc và Lê Thành Nhân, Phó giám đốc Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Châu Gia Long An (ở H.Tân Thạnh, Long An); Tú Như Anh, Giám đốc và Trần Duy Ca Dao, kế toán Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Vương Bảo Long (ở TP.Dĩ An, Bình Dương); Trương Quang Hải, nhân viên phụ trách môi trường Công ty TNHH Tân Thuận (doanh nghiệp quản lý Khu chế xuất Tân Thuận); Võ Hữu Phi, Giám đốc và Hồ Thụy Thúy Vi, kế toán Công ty TNHH Phú Thu (ở Q.Bình Thạnh); Nguyễn Quang Hạnh, Công ty TNHH MTV kỹ thuật xây dựng Phúc An (ở TP.Thủ Đức); Lê Văn Trường, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Lê Gia (ở Q.Gò Vấp).

Các quyết định khởi tố bị can đã được Viện KSND Q.10 phê chuẩn, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với bị can để phục vụ công tác điều tra.