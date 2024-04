Khởi tố 2 nữ giám đốc mua bán trái phép hóa đơn cho chi cục đăng kiểm

Ngày 23.4, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường - PC03, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 nữ giám đốc trú tại TP.Thái Bình về tội "mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước", quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015.

Bị can Trương Thị Kim Dung CÔNG AN THÁI BÌNH

2 bị can gồm: Viên Thị An (63 tuổi, hộ khẩu thường trú số nhà 38 Đốc Nhưỡng, tổ 8, P.Đề Thám; nơi ở hiện nay số nhà 72 Nguyễn Đình Chính, P.Trần Lãm, TP.Thái Bình) là Giám đốc Công ty TNHH Anh An Định và Trương Thị Kim Dung (53 tuổi, trú tổ 4, P.Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình) là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp tư nhân Đức Hải, Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp Đức Hải và Công ty TNHH Dịch vụ Sao Kim.

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án "nhận hối lộ" xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11 (thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) có địa chỉ trụ sở tại số 16 đường Trần Phú, TP.Thái Bình.



Hồ sơ xác định, từ tháng 7.2016 đến tháng 1.2020, Trương Thị Kim Dung đã xuất bán 185 tờ hóa đơn VAT khống (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo). Tổng giá trị thanh toán hơn 512 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 47 triệu đồng (tức khoảng 10% giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn VAT khống).

Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2023, bị can Viên Thị An lấy tư cách pháp nhân là Giám đốc Công ty TNHH Anh An Định, xuất bán cho Chi cục Đăng kiểm số 11 tổng số 115 tờ hóa đơn VAT khống. Tổng số tiền thanh toán theo số hóa đơn khống này là gần 379 triệu đồng, An hưởng lợi bất chính hơn 43 triệu đồng.

Số hóa đơn của Trương Thị Kim Dung và Viên Thị An đều xuất bán cho Chi cục Đăng kiểm số 11. Nội dung ghi trong hóa đơn đều liên quan đến dịch vụ ăn uống.

Trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2023, Chi cục Đăng kiểm số 11 đã mua của Trương Thị Kim Dung và Viên Thi An 300 tờ hóa đơn VAT khống để làm chứng từ quyết toán tiền "chi phí giao dịch, môi giới, tiếp khách, tiếp thị, xúc tiến thương mại, quảng cáo, hội họp" với Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tổng số tiền đã được quyết toán là hơn 1,1 tỉ đồng.

Cũng theo hồ sơ, ngoài Chi cục Đăng kiểm số 11, hai bị cáo An và Dung còn xuất bán trái phép số lượng lớn hóa đơn cho nhiều đơn vị, tổ chức khác. Tổng giá trị hàng hóa dịch vụ khống ghi trên các hóa đơn lên đến hàng chục tỉ đồng, các bị can thu lời bất chính số tiền lớn.

Sau khi bán hóa đơn VAT khống (liên 2) cho Chi cục Đăng kiểm số 11, An và Dung đã sử dụng liên 3 làm chứng từ bán ra để lập báo cáo, kê khai với cơ quan thuế trong các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo thu nhập cá nhân tại doanh nghiệp, công ty do 2 bị can làm chủ...

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.