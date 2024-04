Bắt phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện về tội nhận hối lộ

Ngày 22.4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Vũ Thư (Thái Bình) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Thế Việt (45 tuổi, trú tại thôn Tam Đồng, xã Vũ Lăng, H.Tiền Hải, Thái Bình) để điều tra về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 2 điều 354 bộ luật Hình sự.

Công văn Cơ quan CSĐT Công an H.Vũ Thư gửi Sở TN-MT tỉnh Thái Bình CHỤP MÀN HÌNH CÔNG VĂN

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Tại thời điểm bị bắt, ông Đặng Thế Việt đang giữ chức vụ Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai H.Tiền Hải (thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở TN-MT tỉnh Thái Bình).

Trước đó, năm 2020, ông Đặng Thế Việt được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai H.Vũ Thư.

Theo hồ sơ, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai H.Vũ Thư, ông Đặng Thế Việt đã có hành vi nhận hối lộ vào các ngày 13.9.2022 và 15.6.2023 tại H.Vũ Thư.

Sau khi ông Việt bị bắt, Cơ quan CSĐT Công an H.Vũ Thư đã có công văn gửi đến Sở TN-MT tỉnh Thái Bình để thông báo về việc khởi tố, bắt tạm giam bị can về tội nhận hối lộ.