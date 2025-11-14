iOS 26.2 làm màn hình iPhone nhấp nháy khi có thông báo mới

Trong số các tính năng sắp ra mắt trên iOS 26.2, người dùng có thể cảm thấy hứng thú với một bổ sung mới giúp họ tránh bỏ lỡ những thông báo đến. Cụ thể, tính năng này sẽ làm màn hình iPhone nhấp nháy khi có thông báo mới.

Báo cáo từ 9to5Mac cho biết, tính năng này được tích hợp trong ứng dụng cài đặt, cho phép người dùng kích hoạt đèn flash camera khi có thông báo.

Các lựa chọn xuất hiện trong phần Flash for Alerts sau khi cập nhật iOS 26.2 ẢNH: 9to5Mac

Để bật tính năng này, người dùng chỉ cần thực hiện bằng cách vào ứng dụng Settings > Accessibility > Audio & Visual, sau đó nhấn vào Flash for Alerts.

Tại đây, người dùng có thể bật hoặc tắt đèn flash để cảnh báo và chọn sử dụng đèn LED, đèn màn hình hoặc cả hai. Khi bật đèn màn hình, thông báo sẽ làm iPhone sáng lên đến độ sáng tối đa trong giây lát trước khi trở lại bình thường. Cài đặt Flash for Alerts là một bổ sung cần thiết cho người khiếm thính và được đánh giá cao.

Nhiều tính năng thú vị khác trên iOS 26.2

Bên cạnh đó, iOS 26.2 còn mang đến nhiều tính năng mới khác như báo thức khẩn cấp cho Reminders, các chương trình do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra trong Podcast, lời bài hát ngoại tuyến trong Apple Music và điều hướng mới trong Apple News. Apple cũng đã cải tiến cường độ của Liquid Glass trên màn hình khóa sau khi nhận những ý kiến trái chiều từ người dùng về giao diện mới.

iOS 26.2 dự kiến sẽ được phát hành chính thức vào tháng sau ẢNH: PHONEARENA

Dù gặp phải một số chỉ trích, iOS 26 vẫn thể hiện sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong hệ sinh thái phần mềm của Apple, đặc biệt là Liquid Glass. Sức hấp dẫn của giao diện này có thể là lý do khiến Samsung dự kiến mang yếu tố lấy cảm hứng của Liquid Glass vào One UI 8.5 khi ra mắt Galaxy S26. Vivo cũng vừa công bố OriginOS 6, được cho là lấy cảm hứng từ dòng nước chảy, trong khi Realme UI 7.0 ra mắt cùng Realme GT 8 Pro cũng có nhiều điểm tương đồng với iOS 26.

Cuối cùng, nhiều người dùng có thể vẫn nhớ đến đèn thông báo LED, một tính năng phổ biến trên các điện thoại Android trước đây. Mặc dù không thích màn hình sáng rực khi có thông báo mới, nhiều người cho rằng đèn thông báo LED nên được đưa trở lại, vì nó đơn giản, không phô trương và có thể tiết kiệm pin hơn so với việc làm sáng màn hình tối đa.