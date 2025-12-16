5 điện thoại Android 'thảm họa' cân nhắc khi mua

Dựa trên hàng loạt đánh giá tiêu cực từ những người mua thực tế, dưới đây là 5 mẫu điện thoại Android giá rẻ bị xem là 'thảm họa' mua sắm của năm 2025.

1. Umidigi C1 Max - Điện thoại Android với 'bẫy' thông số ảo

Với mức giá dưới 90 USD, Umidigi C1 Max xuất hiện như một món hời không tưởng gồm RAM 6 GB, bộ nhớ 128 GB và camera 50 MP. Nhưng mọi thứ không như quảng cáo.

Umidigi C1 Max ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH AMAZON

Người dùng thực tế cho biết con số 6 GB RAM dường như chỉ để... làm cảnh. Máy thường xuyên bị treo cứng, micro thoại chất lượng kém khiến việc nghe gọi trở thành cực hình. Tồi tệ hơn, nhiều người dùng báo cáo cổng sạc bị hư chỉ sau vài ngày, hoặc máy rơi vào vòng lặp khởi động (boot loop) không thể sửa chữa. Bài học rút ra với mẫu điện thoại này là đừng bao giờ chỉ nhìn vào bảng thông số kỹ thuật in trên giấy.

2. Samsung Galaxy A01 - Đừng quá tin vào thương hiệu

Nhiều người tin tưởng logo Samsung là bảo chứng cho chất lượng, nhưng Galaxy A01 (79 USD) là ngoại lệ. Với 2 GB RAM và 16 GB bộ nhớ trong, chiếc máy này nhanh chóng bộc lộ sự yếu kém.

Samsung Galaxy A01 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH AMAZON

Người dùng liên tục phải đối mặt với thông báo bộ nhớ đầy, buộc phải xóa cache ứng dụng hằng ngày để máy hoạt động. Dù có khe thẻ nhớ, hệ điều hành lại chặn tính năng chuyển ứng dụng sang thẻ SD, biến chiếc máy thành một thiết bị ức chế hơn là hỗ trợ liên lạc.

3. KostSell K25 - Cú lừa về thiết kế

Đây là ví dụ điển hình cho rủi ro khi mua hàng từ các thương hiệu lạ trên sàn thương mại điện tử, đơn cử như Amazon. KostSell K25 (48 USD) sử dụng chiêu trò thiết kế để đánh lừa thị giác.

KostSell K25 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH AMAZON

Hình ảnh quảng cáo cho thấy một cụm camera hầm hố với nhiều ống kính, nhưng thực tế máy chỉ có một camera 5 MP chất lượng thấp; các ống kính còn lại chỉ là... đồ nhựa trang trí. Chưa hết, máy chỉ hỗ trợ mạng 3G - công nghệ đã bị khai tử tại nhiều quốc gia, biến nó thành cục gạch đúng nghĩa khi không thể kết nối mạng.

4. Cutwif XS15 Mini - Nhỏ nhưng... không có võ

Đánh vào ngách người dùng thích điện thoại nhỏ gọn (3 inch), Cutwif XS15 Mini (40 USD) lại mang đến trải nghiệm từ... thập kỷ trước. Máy chạy Android 8.1 (ra mắt năm 2017) và gặp nhiều lỗi nghiêm trọng.

Cutwif XS15 Mini ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH AMAZON

Nhiều khách hàng phản ánh nhận được máy 'chết' ngay khi mở hộp. Những người may mắn bật được máy lên thì đối mặt với pin tụt không phanh, hiệu năng 'rùa bò' và không thể bắt sóng di động.

5. Simbros Radiant Core - Công nghệ lỗi thời

Ở mức giá 48 USD, Simbros Radiant Core bị cộng đồng mạng đánh giá là sự lãng phí tiền bạc. Nhà sản xuất mập mờ về dung lượng pin và độ phân giải camera - những dấu hiệu của một sản phẩm kém chất lượng.

Simbros Radiant Core ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH AMAZON

Thực tế sử dụng cho thấy máy chạy chip xử lý 1,1 GHz quá yếu, sạc pin chập chờn và sử dụng cổng micro USB lỗi thời. Trong bối cảnh năm 2025, việc bỏ tiền cho một thiết bị chạy Android 8.0 Oreo cũ kỹ là một quyết định sai lầm.

Kết luận

Thay vì mạo hiểm với các thương hiệu lạ hoặc model lỗi thời, người dùng nên cân nhắc các dòng máy cũ (second-hand) từ các thương hiệu uy tín hoặc cố gắng nâng ngân sách lên phân khúc tầm trung để có trải nghiệm ổn định hơn.