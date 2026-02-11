5 mẹo nhỏ giúp tránh cảnh kẹt cao tốc khi lái ô tô về quê ăn tết

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, đây cũng là thời điểm nhiều cá nhân, gia đình chuẩn bị di chuyển về quê ăn tết bằng ô tô. Nhu cầu đi lại tăng đột biến, trong khi hạ tầng một số tuyến cao tốc còn hạn chế, nguy cơ xảy ra tai nạn cao… khiến tình trạng kẹt xe thường xảy ra trên các tuyến đường cao tốc cũng như các cửa ngõ ra, vào cao tốc.

Do đó, với những cá nhân, gia đình, bạn bè… chọn phương án lái ô tô về quê ăn Tết, việc chuẩn bị kỹ lưỡng thường xuyên theo dõi thông tin giao thông và có kế hoạch di chuyển hợp lý sẽ giúp hạn chế rơi vào tình trạng kẹt xe kéo dài phải "chôn chân" trên đường cao tốc trong hàng giờ liền.

Tình trạng kẹt xe thường xảy ra trên các tuyến đường cao tốc vào dịp cuối năm Ảnh: Lê Lâm

Dưới đây là những mẹo nhỏ, giúp hạn chế rơi vào cảnh kẹt xe trên cao tốc trong hành trình lái ô tô về quê ăn Tết Nguyên đán:

Chọn thời điểm xuất phát "lệch giờ cao điểm"

Những ngày giáp tết, tình trạng ùn tắc trên cao tốc thường tập trung vào khung giờ cao điểm, đặc biệt là ngày 27 - 29 tháng Chạp. Để tránh cảnh "chôn chân" trên đường, nên cân nhắc xuất phát vào sáng sớm hoặc đêm khuya, khi mật độ phương tiện giảm đáng kể.

Nếu có thể sắp xếp công việc, thời gian, việc đi sớm hơn 1 - 2 ngày so với cao điểm Tết cũng là giải pháp hiệu quả, giúp người lái chủ động thời gian, tránh áp lực giao thông.

Thường xuyên thông tin giao thông trước và trong chuyến đi

Trước khi khởi hành, tài xế nên cập nhật tình hình giao thông qua các ứng dụng bản đồ trực tuyến, đài FM hoặc các kênh thông tin báo chí. Nhiều tuyến cao tốc hiện đã có camera giám sát, cho phép người dùng nắm được tình trạng ùn tắc giao thông theo thời gian thực.

Trước khi khởi hành, tài xế nên cập nhật tình hình giao thông qua các ứng dụng bản đồ trực tuyến, đài FM hoặc các kênh thông tin báo chí Ảnh: B.H

Trong quá trình di chuyển, việc bật tính năng dẫn đường qua các ứng dụng cảnh báo giao thông để kịp thời đổi lộ trình khi xảy ra tai nạn hoặc ùn ứ kéo dài cũng giúp tiết kiệm thời gian đáng kể.

Chuẩn bị sẵn phương án đi đường song hành

Một trong những kinh nghiệm được nhiều tài xế lâu năm chia sẻ là chủ động nắm rõ các tuyến quốc lộ, đường song hành với cao tốc. Trong trường hợp xảy ra kẹt xe nghiêm trọng, việc rời cao tốc tại nút giao phù hợp để chuyển sang lộ trình khác có thể giúp "thoát tắc" nhanh hơn.

Tuy nhiên, người lái cần lưu ý tuân thủ đúng quy định khi ra, vào cao tốc; tránh dừng đỗ, quay đầu trái phép gây mất an toàn và có thể bị xử phạt nặng.

Giữ khoảng cách, không chạy theo tâm lý đám đông

Khi gặp ùn ứ, nhiều tài xế có tâm lý bám sát xe phía trước hoặc liên tục chuyển làn để "tìm đường thoát". Thực tế, thói quen này dễ gây va chạm liên hoàn, khiến tình trạng kẹt xe thêm trầm trọng. Do đó, người điều khiển phương tiện nên giữ khoảng cách an toàn, di chuyển chậm rãi, tuân thủ luật giao thông và tuyệt đối không đi vào làn dừng khẩn cấp nếu không có sự cho phép.

Tài xế nên chuẩn bị sẵn nước uống, đồ ăn nhẹ, đồng thời đảm bảo sức khỏe và tinh thần tỉnh táo trước chuyến đi dài Ảnh: B.H





Chuẩn bị tâm lý và thể lực cho hành trình dài

Dù đã tính toán kỹ, nguy cơ gặp kẹt xe trong dịp tết vẫn khó tránh khỏi. Do đó, tài xế nên chuẩn bị sẵn nước uống, đồ ăn nhẹ, đồng thời đảm bảo sức khỏe và tinh thần tỉnh táo trước chuyến đi dài. Việc giữ tâm lý bình tĩnh, không nóng vội hay bức xúc khi di chuyển chậm không chỉ giúp hành trình an toàn hơn, mà còn góp phần giảm áp lực giao thông chung trên các tuyến cao tốc ngày Tết.

Về quê ăn tết là hành trình sum họp, vì vậy, một kế hoạch di chuyển hợp lý sẽ giúp chuyến đi trọn vẹn niềm vui, thay vì trở thành nỗi ám ảnh vì kẹt xe kéo dài.