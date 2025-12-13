Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Đánh giá xe

3 thay đổi đáng chú ý trên Mazda CX-5 thế hệ mới

Chí Tâm
Chí Tâm
13/12/2025 10:16 GMT+7

Mazda CX-5 thế hệ mới vừa trình làng Việt Nam lột xác toàn diện về kích thước, thiết kế, tiện nghi, vận hành... mang lại không gian rộng thoáng hơn so với xe đời cũ.

3 thay đổi đáng chú ý trên Mazda CX-5 thế hệ mới

So với thế hệ tiền nhiệm, Mazda CX-5 mới dài hơn 140 mm, rộng hơn 20 mm và cao hơn 15 mm. Đáng chú ý, chiều dài trục cơ sở của xe tăng thêm tới 115 mm, đạt mức 2.815 mm. Thông số này ngang ngửa với mẫu xe Mitsubishi Destinator hay các dòng crossover hạng D như Hyundai Santa Fe, KIA Sorento. 

Về thiết kế, ngoại thất xe được tinh chỉnh hiện đại hơn với cụm đèn pha LED mỏng và đèn định vị phân tầng. Phần đuôi xe trau chuốt, giảm bớt các chi tiết gân guốc, nổi bật với đèn hậu LED hình móc câu.

3 nâng cấp đáng chú ý của Mazda CX-5 thế hệ mới - Ảnh 1.

Mazda CX-5 thế hệ mới lột xác ở nhiều khía cạnh, từ kích thước, thiết kế, trang bị tiện nghi đến khả năng vận hành

ẢNH: C.T

Khoang lái gây ấn tượng mạnh với màn hình trung tâm kích thước lên tới 15,6 inch. Hầu hết nút bấm vật lý đã được lược bỏ để tích hợp vào màn hình này. Bên cạnh đó, xe cũng chuyển sang sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số và vô-lăng thiết kế mới gọn gàng, tinh tế hơn.

Về khả năng vận hành, Mazda CX-5 thế hệ mới trang bị động cơ xăng 2.5 lít kết hợp cùng mô-tơ điện, sản sinh công suất 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước.

Tin liên quan

THACO AUTO đưa Mazda CX-5 thế hệ mới và loạt SUV 'lạ mặt' về Việt Nam

THACO AUTO đưa Mazda CX-5 thế hệ mới và loạt SUV 'lạ mặt' về Việt Nam

Bên cạnh CX-5 thế hệ mới, Trường Hải (THACO AUTO) còn đưa về đại lý loạt mẫu xe mới. Trong đó có bộ đôi SUV lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, gồm Mazda CX-60 và Mazda CX-90.

Màn hình trung tâm Mazda CX-5 thay đổi thế nào sau 3 thế hệ?

Mazda CX-5 ưu đãi lớn, giá thực tế chưa tới 700 triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

Mazda CX-5 Mazda CX-5 Mazda CX-5 thế hệ mới Thaco Mazda THACO THACO AUTO
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận