Xe Thị trường

Màn hình trung tâm Mazda CX-5 thay đổi thế nào sau 3 thế hệ?

Chí Tâm
Chí Tâm
08/12/2025 19:18 GMT+7

Trải qua 3 thế hệ sản phẩm, Mazda CX-5 có màn lột xác ngoạn mục trong thiết kế nội thất, đặc biệt là khu vực màn hình trung tâm; hãng xe Nhật Bản đang thay đổi theo xu hướng tích hợp công nghệ, kết nối... nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Mazda CX-5 thế hệ mới chính thức được giới thiệu trên toàn cầu nhưng hiện chỉ phân phối tại một số thị trường lớn. So với hai thế hệ sản phẩm trước đó, ngoại thất của mẫu crossover cỡ C này không có quá nhiều điểm khác biệt mang tính đột phá. Tuy nhiên, không gian nội thất gây ấn tượng với màn hình kích thước lớn, tích hợp nhiều tính năng.

Màn hình cảm ứng của Mazda CX-5 thay đổi thế nào sau 3 thế hệ? - Ảnh 1.

Thiết kế nội, ngoại thất Mazda CX-5 thế hệ mới có thay đổi

ẢNH: Q.T

Đây là yếu tố khiến nhiều người bất ngờ bởi Mazda vốn là hãng xe bảo thủ về thiết kế, nay đã chấp nhận "chạy đua" theo xu hướng trang bị màn hình kích thước lớn. Quan trọng hơn, màn hình này có thể điều khiển cảm ứng trong quá trình di chuyển, khác biệt hoàn toàn so với trước đây (Mazda tắt tính năng cảm ứng khi xe lăn bánh).

Cùng nhìn lại sự thay đổi trong thiết kế màn hình trung tâm trên Mazda CX-5 sau 3 thế hệ:

Mazda CX-5 thế hệ thứ nhất (2012 - 2017): Màn hình đặt chìm trong táp-lô

Mazda CX-5 thế hệ đầu tiên có mã KE, được giới thiệu toàn cầu vào năm 2011 và về thị trường Việt Nam năm 2012. Mẫu xe này sở hữu thiết kế nội thất đơn giản. Điểm nhấn trung tâm là màn hình giải trí được đặt chìm sâu vào trong táp-lô, xung quanh là các phím điều khiển, đầu đọc đĩa DVD.

Màn hình cảm ứng của Mazda CX-5 thay đổi thế nào sau 3 thế hệ? - Ảnh 2.

Thiết kế khu vực màn hình trung tâm trên Mazda CX-5 thế hệ đầu tiên

ẢNH: NETCARSHOW

Về kích thước, màn hình này chỉ rộng 5,8 inch, độ phân giải thấp, cảm ứng chậm. Chức năng chủ yếu để hiển thị thông tin radio, nghe nhạc qua đĩa hoặc kết nối Bluetooth... Vào thời điểm đó, màn hình chưa đóng vai trò trung tâm trong hệ thống tiện nghi của xe.

Mazda CX-5 thế hệ thứ hai (2017 - 2024): Màn hình đặt nổi

Bước sang thế hệ thứ hai (mã KF), Mazda thay đổi diện mạo nội thất với ngôn ngữ thiết kế KODO. Màn hình trung tâm được tách biệt khỏi táp-lô, đặt dựng đứng theo phong cách màn hình nổi. Cách bố trí này đưa màn hình vào tầm mắt quan sát của người lái, giúp nội thất hiện đại hơn.

Màn hình cảm ứng của Mazda CX-5 thay đổi thế nào sau 3 thế hệ? - Ảnh 3.

Màn hình kích thước 8 inch trên Mazda CX-5 thế hệ thứ 2 tại Việt Nam

ẢNH: THACO

Tại Việt Nam, ban đầu kích thước màn hình trung tâm trên Mazda CX-5 chỉ 7 inch, nhưng về sau, các bản nâng cấp giữa vòng đời đã nâng kích thước lên 8 inch. Tại một số thị trường châu Âu, Mazda CX-5 thế hệ thứ hai có màn hình kích thước 10,25 inch, tùy phiên bản.

Tuy nhiên, ở thế hệ này, Mazda vẫn duy trì quan điểm an toàn khi thiết lập tính năng ngắt cảm ứng khi xe di chuyển. Người lái bắt buộc phải thao tác qua cụm xoay điều khiển đặt ở bệ tỳ tay trung tâm.

Mazda CX-5 thế hệ thứ ba (2025): Màn hình cỡ lớn, tích hợp điều khiển

Mazda CX-5 thế hệ tiếp theo đánh dấu sự lột xác mạnh mẽ trong tư duy sản phẩm của hãng xe Nhật Bản. Thay vì duy trì màn hình kích thước vừa phải, xe được trang bị màn hình cảm ứng kích thước lên đến 15,6 inch, nằm ngang, tương tự máy tính bảng.

Màn hình cảm ứng của Mazda CX-5 thay đổi thế nào sau 3 thế hệ? - Ảnh 4.

Thiết kế khu vực màn hình trung tâm trên Mazda CX-5 thế hệ mới

ẢNH: MAZDA

Ngoài ra, các phím bấm vật lý ở khu vực trung tâm cũng bị loại bỏ, cho thấy Mazda đã bắt đầu phát triển sản phẩm theo thị hiếu khách hàng, thiên về công nghệ. Việc tích hợp các chức năng điều khiển vào màn hình cảm ứng giúp Mazda CX-5 cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ cùng phân khúc vốn có thế mạnh về trang bị tiện nghi.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
