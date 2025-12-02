Mazda CX-5 ưu đãi lớn, giá thực tế chưa tới 700 triệu đồng

Để kích cầu đồng thời chạy đua doanh số giai đoạn cuối năm, THACO AUTO tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi cho nhiều dòng xe, trong đó có Mazda CX-5. Mẫu xe vốn có doanh số cao, ổn định nhất trong danh mục xe Mazda tại Việt Nam.

SUV đô thị: Vượt Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross bán chạy nhất nửa đầu năm 2025

Theo thông tin từ phía hãng, trong tháng 11.2025, Mazda CX-5 được áp dụng ưu đãi giảm mức giá 35 - 45 triệu đồng, tùy phiên bản. Trong đó, đáng chú ý là bản tiêu chuẩn CX-5 Deluxe giảm 45 triệu đồng, từ 749 triệu đồng xuống còn 704 triệu đồng. Các phiên bản 2.0 Luxury, 2.0 Premium Active, Premium Sport và Premium Exclusive cũng có mức giảm cao, dao động 35 - 40 triệu đồng.

Nhờ ưu đãi từ hãng và mức giảm thêm tại đại lý, Mazda CX-5 bản tiêu chuẩn hiện có giá thực tế chỉ 694 triệu đồng, mức thấp nhất trong nhiều tháng qua ẢNH: CHÍ TÂM

Đáng chú ý, không chỉ dừng ở chính sách khuyến mãi của hãng, một số đại lý Mazda còn áp dụng ưu đãi bổ sung, đưa giá bán thực tế của CX-5 về mức dưới 700 triệu đồng. Cụ thể, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, khách mua phiên bản CX-5 Deluxe hiện được một số đại lý tại TP.HCM giảm thêm 10 triệu đồng, đưa giá khởi điểm thực tế chỉ còn 694 triệu đồng. Tuy nhiên, phiên bản này không còn nhiều lựa chọn màu sắc.

Mốc giá dưới 700 triệu đồng từng là "giá đáy" của Mazda CX-5 trong giai đoạn đầu năm. Thời điểm đó, mẫu SUV, crossover thương hiệu Nhật Bản cũng được các đại lý áp dụng chương trình giảm giá hoặc tặng kèm gói phụ kiện, gồm phim cách nhiệt, thảm sàn, dịch vụ cứu hộ… để "xả kho" lô xe có số VIN 2024.

Mazda CX-5 ghi điểm với động cơ 2.0 lít, trang bị thực dụng, nội thất đầy đủ tính năng, phù hợp nhu cầu đi lại gia đình trong đô thị ẢNH: CHÍ TÂM

Mazda CX-5 hiện đang phân phối tại Việt Nam thuộc dòng xe nâng cấp giữa vòng đời, có 5 phiên bản đi kèm mức giá 749 - 869 triệu đồng. Tất cả phiên bản đều sử dụng động cơ SkyActiv-G dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Xe sở hữu kích thước dài, rộng, cao tương ứng 4.575 x 1.845 x 1.685 (mm), chiều dài cơ sở 2.700 mm, phù hợp nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn đường trường.

Khoang nội thất Mazda CX-5 vẫn duy trì phong cách thực dụng với trang bị tiêu chuẩn như màn hình trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, ghế lái chỉnh điện, hệ thống hỗ trợ lái i-Activsense và cốp sau chỉnh điện (tùy phiên bản)...

Tính đến thời điểm hiện tại, Mazda CX-5 vẫn là một trong những mẫu crossover bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Việc giảm giá mạnh tay trong thời gian này được dự báo sẽ tiếp tục kích cầu, giúp Mazda CX-5 duy trì sức hút và cải thiện doanh số trong những tháng cuối năm.