THACO AUTO đưa Mazda CX-5 thế hệ mới và loạt SUV 'lạ mặt' về Việt Nam

Sau thời gian khá trầm lắng và chưa có thêm mẫu xe mới nổi bật, thương hiệu Mazda mới đây bất ngờ "khuấy động" thị trường ô tô Việt Nam, khi trình làng loạt xe hoàn toàn mới. Trong đó đáng chú ý có bộ ba SUV, gồm Mazda CX-5 thế hệ mới, Mazda CX-60 và Mazda CX-90.

Đây được xem là bước đi chiến lược của THACO AUTO, nhằm mở rộng danh mục sản phẩm. Đồng thời nâng vị thế cạnh tranh của Mazda ở các phân khúc SUV (từ phổ thông đến cao cấp), nhóm xe vốn đang tăng trưởng mạnh tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Mazda CX-5 thế hệ mới gây chú ý khi xuất hiện tại đại lý chính hãng ở Việt Nam ẢNH: CHÍ TÂM

Trong số những mẫu mã mới được đưa về, Mazda CX-5 thế hệ mới chính là tâm điểm. Mẫu xe này lần đầu được giới thiệu tại châu Âu hồi tháng 7.2025, nổi bật với kiểu dáng thiết kế sang trọng, cùng kích thước tổng thể lớn hơn. Không gian nội thất cũng được làm mới rộng rãi, sang trọng nhờ chất liệu cao cấp, trang bị màn hình giải trí lên đến 15.6 inch.

Ở khả năng vận hành, Mazda CX-5 thế hệ mới sử dụng động cơ 2.5 lít, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, cùng tùy chọn dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD). Ngoài ra, xe cũng trang bị hệ thống an toàn chủ động với gói i-Activsense thế hệ mới, đi kèm camera 360 độ với góc quan sát gầm, giúp nâng cao trải nghiệm cho người dùng. Những thay đổi toàn diện này kỳ vọng sẽ giúp Mazda CX-5 mới củng cố vị thế dẫn đầu nhóm SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam trong thời gian tới.

Mazda CX-60 sở hữu nhiều trang bị, công nghệ, hướng đến nhóm khách hàng đề cao cảm giác lái và trải nghiệm sang trọng ẢNH: CHÍ TÂM

Còn với Mazda CX-60, so với "đàn em" CX-5, mẫu SUV hoàn toàn mới này khá tương đồng về kích thước (nhỉnh hơn không đáng kể). Tuy nhiên, CX-60 lại sở hữu nhiều trang bị, công nghệ hơn, hướng đến nhóm khách hàng đề cao cảm giác lái và trải nghiệm sang trọng. Xe được phát triển trên nền tảng mới với cấu trúc ưu tiên độ cứng vững, giúp cải thiện khả năng vận hành. Nội thất trên CX-60 kết hợp chất liệu cao cấp và các chi tiết hoàn thiện theo phong cách thủ công Nhật Bản, tạo sự khác biệt trong phân khúc.

Trong khi mẫu SUV đầu bảng Mazda CX-90 nổi bật với kích thước lớn cùng cấu hình 3 hàng ghế rộng rãi. CX-90 theo đuổi hình ảnh SUV sang trọng, mạnh mẽ và chú trọng sự êm ái cho người ngồi ở cả ba hàng ghế.

Xe được trang bị loạt công nghệ hiện đại nhất trong dải sản phẩm Mazda, từ động cơ tăng áp mới, hệ dẫn động tiên tiến đến hệ thống an toàn và hỗ trợ lái mở rộng. Sự xuất hiện của CX-90 cho thấy Mazda đã sẵn sàng bước vào phân khúc SUV 7 chỗ cao cấp, "mảnh đất" xưa nay chủ yếu dành riêng cho thương hiệu châu Âu và Hàn Quốc.

Mẫu SUV đầu bảng Mazda CX-90 định vị ở phân khúc SUV 7 chỗ cao cấp ẢNH: CHÍ TÂM

Dù được đưa về trưng bày tại đại lý, tuy nhiên theo kế hoạch từ hãng, bộ đôi Mazda CX-60 và CX-90 đến tháng 4.2026 mới chính thức mở bán. Riêng "đàn em" CX-5 chậm hơn, phải qua tháng 11 mới bàn giao những xe đầu tiên đến tay người dùng.

Ngoài những mẫu xe thế hệ mới, THACO AUTO cũng chính thức đưa vào vận hành showroom Mazda Flagship đầu tiên tại TP.HCM. Đáng chú ý, đây cũng là showroom Mazda Flagship đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á.

Showroom được khởi công xây dựng từ đầu năm 2025 với tổng vốn đầu tư 184 tỉ đồng bao gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm với tổng diện tích sàn lên đến hơn 11.500 m², tích hợp đầy đủ chức năng: khu trưng bày xe, khu dành cho gia đình, khu vực tổ chức sự kiện cùng xưởng dịch vụ 3 tầng hiện đại.

Showroom Flagship đầu tiên của Mazda Đông Nam Á nâng cấp trải nghiệm cho người dùng ẢNH: CHÍ TÂM

Riêng xưởng dịch vụ thiết kế theo mô hình xưởng dịch vụ công nghiệp hiện đại với 3 tầng chức năng: sửa chữa nhanh, sửa chữa máy gầm, sửa chữa đồng sơn, tích hợp và ứng dụng số hóa, kết nối liền mạch giữa khu trưng bày bán xe, khu tiếp nhận dịch vụ và khu vực sửa chữa, chăm sóc xe, tạo nên trải nghiệm xuyên suốt và thuận tiện dành cho khách hàng.

Theo kế hoạch, THACO AUTO sẽ triển khai tiếp dự án showroom Mazda Flagship Sala (TP.HCM) trong năm 2026; trước khi đưa vào hoạt động showroom Mazda Flagship tiêu chuẩn nhận diện mới tại Hà Nội. Đồng thời hoàn thành chuyển đổi nhận diện thương hiệu Mazda mới trên toàn hệ thống trong năm 2027.