SUV 7 chỗ: Doanh số Ford Everest tiếp tục bỏ xa Toyota Fortuner

Tương tự các phân khúc khác, trong bối cảnh thị trường ô tô trong nước bắt đầu bước vào mùa cao điểm, nhóm xe SUV 7 chỗ dùng khung gầm rời (body-on-frame) cũng duy trì mạch tăng trưởng doanh số.

Phân khúc SUV 7 chỗ 6 tháng đầu năm 2025

Số liệu tổng hợp mới nhất từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, khép lại tháng qua, nhóm xe này bán ra tổng cộng 1.748 xe, tăng 431 xe (tương đương khoảng 33%) so với tháng trước đó. Đáng chú ý, ngoại trừ Mitsubishi Pajero Sport, cả 3 mẫu mã còn lại ở phân khúc gồm Ford Everest, Toyota Fortuner và Isuzu mu-X đều ghi nhận lượng xe bán ra tăng trưởng.

Doanh số SUV 7 chỗ tại Việt Nam tháng 10.2025 NGUỒN: VAMA

Trật tự cạnh tranh ở phân khúc này không có gì thay đổi khi Ford Everest tiếp tục cho thấy vị thế áp đảo hoàn toàn. Khép lại tháng 10, mẫu SUV thương hiệu Mỹ ghi nhận doanh số đạt 1.415 xe, tăng 346 xe so với tháng trước đó. Kết quả này giúp Ford Everest không những duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc SUV 7 chỗ, mà còn nới rộng thêm khoảng cách với đối thủ bám đuổi Toyota Fortuner.

Mẫu xe Nhật Bản tháng qua bán ra tròn 300 xe, tăng 67 xe so với tháng 9. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân so sánh với Ford Everest, lượng xe bán ra của Fortuner chỉ bằng khoảng 1/5.

Lượng xe bán ra của Toyota Fortuner tháng 10 chỉ bằng khoảng 1/5 đối thủ Ford Everest ẢNH: TMV

Trong khi ở nhóm còn lại, Isuzu mu-X dù đã trình làng thị trường phiên bản nâng cấp giữa đời với nhiều nâng cấp được đánh giá khá ổn, tuy nhiên kết quả bán hàng vẫn không cho thấy nhiều đột phá. Tháng 10 vừa qua, các đại lý xe Nhật bán ra 33 xe mu-X, tăng 18 xe so với tháng trước đó. Mặc dù vậy, doanh số này chỉ bằng số lẻ của Ford Everest.

Với Mitsubishi Pajero Sport, kể từ thời điểm tháng 3.2025, mẫu xe này đã gần như hết hàng tại các đại lý. Hiện tại, hãng xe Nhật vẫn chưa thông báo có "khai tử" Pajero Sport tại Việt Nam hay không (!?) Tuy nhiên, với việc sắp tung "tân binh" Destinator có kết cấu 5+2 chỗ ngồi, không loại trừ khả năng Mitsubishi Việt Nam sẽ rút khỏi nhóm SUV 7 chỗ khung gầm rời, vốn đóng góp rất ít vào thị phần của liên doanh này những năm gần đây.

Cuộc đua doanh số ở nhóm SUV 7 chỗ khung gầm rời (body-on-frame) tại Việt Nam có phần "tẻ nhạt" khi Ford Everest ngày càng áp đảo các đối thủ ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trở lại với cuộc đua doanh số nội bộ ở nhóm SUV 7 chỗ tại Việt Nam, xét lũy kế từ đầu năm 2025, toàn phân khúc này đã bán ra tổng cộng 12.582 xe. Trong đó, riêng Ford Everest đã đóng góp đến 9.760 xe, tương đương gần 78% thị phần. Toyota Fortuner bàn giao 2.555 xe, chiếm khoảng 20%. Isuzu mu-X và Mitsubishi Sport chỉ chia nhau miếng bánh ít ỏi còn lại.