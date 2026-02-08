CSGT Đồng Nai 'sưởi ấm biên cương' tại xã Lộc Thạnh

Chiều tối 7.2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ, Báo Thanh Niên cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình "Sưởi ấm biên cương" tại xã biên giới Lộc Thạnh (tỉnh Đồng Nai).

Học sinh và người dân xã Lộc Thạnh tham gia "chợ tết 0 đồng" ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng CSGT (21.2.1946 - 21.2.2026).

Thượng tá Lữ Thanh Trà, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết: Lộc Thạnh là một xã vùng biên, giáp với biên giới Campuchia. Đây là địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống bà con còn nhiều khó khăn. Chuỗi chương trình "Sưởi ấm biên cương" được tổ chức nhằm tạo sân chơi ý nghĩa cho bà con và các cháu học sinh vui xuân, đón tết.

Các nữ chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Đồng Nai giúp các em nhỏ và người dân chọn quần áo trong phiên "chợ tết 0 đồng" ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tại chương trình, đã có gần 500 lượt người dân cùng các em học sinh tham gia các gian hàng "chợ tết 0 đồng"; được cắt tóc miễn phí; thi lái xe an toàn; tìm hiểu pháp luật về giao thông qua trò chơi vòng quay may mắn đổi quà, gắn với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ; chương trình "Tô điểm trường em"; đêm âm nhạc nghệ thuật "Sưởi ấm biên cương"…

Người dân tham gia thi lái xe an toàn ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bà Nguyễn Thị Dung (ở ấp A8, xã Lộc Thạnh) chia sẻ: "Chương trình rất vui và ý nghĩa, các cháu học sinh thì được vui chơi, người lớn thì được quà, gạo, mắm, muối… Xin cảm ơn các cấp, ban ngành rất nhiều".

Em Phạm Thái Nguyên (học sinh lớp 7 trường Tiểu học và THCS Lộc Hòa, xã Lộc Thạnh), chia sẻ: "Em rất vui, đến đây không chỉ được vui chơi mà còn được nhận tiền thưởng, bánh kẹo mang về".

Em Phạm Thái Nguyên thích thú khi chơi vòng quay may mắn và nhận được 50.000 đồng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thượng tá Lữ Thanh Trà, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết: "Chương trình thật sự thành công khi đông đảo người dân, các cháu thanh thiếu nhi tham gia nhiệt tình, sôi nổi. Qua chương trình, chúng tôi mong muốn gửi gắm đến bà con nhân dân rằng, dù bà con khó khăn có ở vùng sâu vùng xa thì chúng tôi vẫn luôn luôn đồng hành cùng bà con, ở bên cạnh bà con để cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là giữ vững biên cương Tổ quốc".

Chương trình đã trao tặng 30 phần quà tết cho các em học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Kết thúc chương trình, đông đảo các ca sĩ, nghệ sĩ và khách mời đã cùng hát vang bài hát Vạn sự như ý như những lời chúc năm mới đầy hứng khởi và ý nghĩa gửi trao đến bà con nhân dân xã biên giới Lộc Thạnh nhân dịp đón Tết Nguyên đán.