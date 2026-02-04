Nữ ca sĩ từng hát với cát sê 500.000 đồng, tặng bố mẹ sổ đỏ sau 5 năm

Là con một trong gia đình, Đào Kỳ Anh từng vấp phải không ít sự do dự từ ba mẹ khi bày tỏ mong muốn theo nghệ thuật. Trong quan niệm của nhiều bậc phụ huynh, con đường ca hát luôn tiềm ẩn sự chông chênh, đòi hỏi nhiều đánh đổi và không dễ chạm tới thành công.

Chính vì vậy, ở giai đoạn đầu, gia đình chưa thật sự ủng hộ lựa chọn của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, bằng sự nghiêm túc và quyết tâm theo đuổi đam mê đến cùng, Đào Kỳ Anh dần nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ từ ba mẹ.

Hành trình nghệ thuật của Đào Kỳ Anh

Đào Kỳ Anh là khách mời trong chương trình Chuyện tối cùng sao, lên sóng trên THVL1 Ảnh: NSX

Đào Kỳ Anh cho biết ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ tại địa phương và thường xuyên biểu diễn. Dù lựa chọn theo học ngành Ngôn ngữ Anh được xem là ổn định để an lòng gia đình, nhưng cơ duyên với âm nhạc vẫn không ngừng tìm đến cô.

Việc giành ngôi vị quán quân cuộc thi tiếng hát sinh viên của trường đã trở thành bước ngoặt quan trọng, mở ra cho Đào Kỳ Anh cơ hội tham gia các cuộc thi cấp thành phố, nhận lời mời biểu diễn và dần xuất hiện trong các chương trình truyền hình.

Những ngày đầu bước chân vào nghệ thuật, Đào Kỳ Anh cũng đối mặt với không ít khó khăn. Không xuất thân từ gia đình có điều kiện dư dả, cô phải tự mình trang trải mọi chi phí, từ trau dồi chuyên môn đến đầu tư trang phục, hình ảnh. Thời sinh viên, Đào Kỳ Anh bắt đầu đi hát cùng các nhóm nhạc, biểu diễn acoustic tại các quán cà phê với mức thù lao khiêm tốn. Thế nhưng với cô, đó là quãng thời gian đáng quý để tích lũy kinh nghiệm và nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc thuần khiết.

“Tôi không vào nghề kiểu trải đầy hoa hồng như mọi người từng nghĩ. Với một gia đình có điều kiện vừa đủ, tôi phải cố gắng từng chút để trau dồi kinh nghiệm. Khi tham gia hát ở quán cà phê, lương lúc đó 500.000 đồng/đêm. Dù đó là đồng lương ít ỏi nhưng tôi cảm thấy rất vui. Thời điểm đó, số tiền này so với những bạn sinh viên khác, mình cũng đã may mắn hơn rất nhiều”, cô trải lòng.

Đào Kỳ Anh từng bước thuyết phục gia đình để theo đuổi nghệ thuật Ảnh: NSX

Một trong những kỷ niệm không thể quên của Đào Kỳ Anh là quãng thời gian hoạt động cùng nhóm nhạc 4 One Band. Những sân khấu cà phê nhỏ, những buổi tập luyện sau giờ làm hay những khoảnh khắc đồng hành cùng đồng đội đã trở thành nền tảng quan trọng giúp cô trưởng thành hơn trong nghề. Khi quyết định hoạt động độc lập, Đào Kỳ Anh hiểu rằng bản thân cần bản lĩnh hơn, nỗ lực nhiều hơn để không phụ sự tin tưởng và ủng hộ của những người luôn ở phía sau.

Khi con đường nghệ thuật dần ổn định, gia đình cũng hoàn toàn an tâm và ủng hộ lựa chọn của cô. Dù có những dịp lễ tết không thể sum họp vì lịch diễn, nhưng với ba mẹ Đào Kỳ Anh, niềm vui lớn nhất chính là thấy con gái được làm công việc mình yêu thích, được khán giả đón nhận và yêu thương.

Hồi năm 2022, nữ ca sĩ từng gây chú ý khi tiết lộ về việc tặng bố mẹ 2 sổ đỏ sau 5 năm đi hát. Đào Kỳ Anh chia sẻ: “Khi nhận những đồng lương đầu tiên, tôi cũng gửi về gia đình, ba mẹ vui và tự hào lắm, không phải vì cầm tiền của tôi, mà vì biết tôi đã khôn lớn, có thể tự nuôi sống bản thân. Việc mua đất cho ba mẹ là thành quả của 4 - 5 năm đi hát và công việc làm thêm về môi giới, đầu tư bất động sản của tôi”.