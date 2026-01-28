Ca sĩ Siu Black hủy show vì lý do sức khỏe

Thông qua trang cá nhân, ca sĩ Siu Black gây chú ý khi đăng tải dòng thông báo vắng mặt trong show diễn tại Đà Lạt. Lý do được giọng ca Ngọn lửa cao nguyên đưa ra là vì vấn đề sức khỏe.

“Siu Black xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả, và gửi lời xin lỗi đặc biệt đến ban tổ chức chương trình đã thông cảm và luôn yêu thương Siu Black. Đáng lẽ ra ngày mai (29.1), Siu Black sẽ có mặt tại Đà Lạt để gặp gỡ, giao lưu và hát cùng quý khán giả thân thương. Nhưng vì sức khỏe nên Siu Black đành lỗi hẹn với quý vị”, nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Trong bài đăng, Siu Black chia sẻ thêm dù cô không tham gia song chương trình vẫn quy tụ nhiều đồng nghiệp khác, nên mong khán giả ủng hộ. Giọng ca 6X nhắn nhủ người hâm mộ: “Sau khi sức khỏe tốt nhất, Siu Black hứa sẽ gặp lại khán giả và ban tổ chức sớm nhất tại Đà Lạt để trả lại ân tình”.

Khán giả động viên, mong Siu Black sớm hồi phục sức khỏe để trở lại sân khấu Ảnh: FBNV

Dòng chia sẻ này được mọi người quan tâm. Việc nữ ca sĩ vắng mặt trong đêm diễn tại Đà Lạt vì lý do sức khỏe khiến những khán giả yêu mến không khỏi lo lắng cho cô. Một người dùng bày tỏ: “Sức khỏe của chị là quan trọng nhất. Mong sớm thưởng thức giọng hát tuyệt vời của chị, chị giữ gìn sức khỏe nhé”. “Chị hãy mau khỏe nhé”, người xem khác nhắn nhủ.

Khi chúng tôi liên hệ, cháu trai của Siu Black cho biết hiện gia đình không tiện chia sẻ về tình hình sức khỏe của nữ ca sĩ với truyền thông.

Sức khỏe Siu Black ở tuổi U.60

Hồi tháng 10.2025, thông tin Siu Black nhập viện khiến người hâm mộ lo lắng. Thời điểm đó, nữ nghệ sĩ được chuyển từ bệnh viện ở Kon Tum (Quảng Ngãi mới) lên Bệnh viện Hùng Vương (Gia Lai) để điều trị. Khi ấy, bác sĩ cho biết nữ ca sĩ 6X bị suy thận mạn giai đoạn cuối, đã biến chứng sang suy tim, tiểu đường và hiện đang viêm phổi nặng. Sau đó, cô dần cải thiện tình hình, thỉnh thoảng đăng tải clip mới hay hình ảnh biểu diễn phục vụ khán giả.

Siu Black từng trải qua biến cố trong cuộc sống, khiến cô có quãng thời gian dài im ắng, ít tham gia các hoạt động nghệ thuật. Những năm gần đây, giọng ca 6X thỉnh thoảng góp mặt trong một số chương trình hay tham gia biểu diễn tại các sự kiện, song cũng không thường xuyên như thời hoàng kim.